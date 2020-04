Amici 19: dopo la sfuriata di Javier, Talisa lo sostiene e attacca il programma

Javier ha innescato un furioso litigio nella casetta a seguito del messaggio ricevuto dalla redazione che riguardava la sua ex ragazza. Talisa ha commentato quello che è successo

Amici 19: Javier furioso con Gaia e Giulia

Chi sta seguendo Amici 19 saprà che Javier sta facendo parlare di sé anche sotto il profilo personale. Infatti, aveva una fidanzata a Roma, ma durante il talent si è interessato a Talisa, sua compagna d’avventura. A ridosso del Serale il ballerino cubano ha lasciato la sua ex e davanti a tutti ha iniziato a baciare Talisa.

Tuttavia, negli ultimi giorni Javier ha avuto un comportamento altalenante. Prima ha chiesto alla redazione di poter chiamare la sua ex, poi ha chiesto se potevano fare una carta di lavoro a Talisa per stare insieme a lei. Gaia e Giulia sono andate contro il ballerino. Tra loro c’è stato un furioso litigio quando la redazione ha comunicato al ballerino le parole usate dalla sua ex fidanzata su di lui sui social.

Il litigio tra Javier, Gaia e Giulia

L’ex fidanzata di Javier, attraverso i social, ha detto che il suo ex fidanzato avrebbe avuto dopo il programma il tempo per parlare con lei. Adesso non ne vede il motivo, deve pensare a ballare, non a fare drammi, e comunque sarebbe stato irrispettoso nei confronti di Talisa. Javier si è indispettito e ha iniziato a chiedere che cosa fosse andato in onda per portarla a parlare così e poi ha dato la colpa a Gaia e Giulia, che continuavano a parlare di Talisa.

Ne è derivato uno scontro molto acceso. Javier ha lasciato per ben due volte la casetta per poi cambiare idea e tornare. Ma tra i ragazzi sono volate parole grosse. Gaia ha detto che secondo lei Javier sta prendendo in giro entrambe, Giulia ha confessato che Talisa ha pianto tantissimo quando lui trascorreva i suoi weekend con l’ex a Roma.

Talisa interviene a favore di Javier e contro il programma

Talisa, poche ore dopo la messa in onda del daytime, ha voluto dire la sua tramite Twitter. La ballerina ha confermato le parole di Javier: loro hanno parlato e si sono detti tutto prima che lei lasciasse il programma.

Comunque, trova tutto ingiusto. Il fatto che abbiano mandato in onda tutto questo che non c’entra nulla con il programma, il fatto che Gaia e Giulia abbiano svelato cose personali. Secondo lei sono andate in onda anche cose non vere al 100% perché tagliate. Voi che cosa ne pensate?