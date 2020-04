Uomini e Donne: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono tornati insieme? Ecco la verità

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono stati una delle coppie più amate e seguite di Uomini e Donne. Nonostante la loro relazione sia finita ormai da tempo, si rincorrono sul web le voci di un possibile ritorno di fiamma. I fan della coppia continuano a sperare, in particolare in questo periodo nel quale stanno vivendo insieme la quarantena.

La bella influencer e il maestro di sci, infatti, sono nella stessa casa a Roma e rimarranno insieme fino alla fine dell’emergenza coronavirus. Anche per questo motivo i fan di Nilufar Addati continuano a chiederle se ci sia qualcosa sotto. Lei ha cercato di spiegare il motivo per il quale i due ex fidanzata, ora amici secondo l’influencer, vivono nella stessa abitazione.

La storia d’amore tra Nilufar e Giordano

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono conosciuti a Uomini e Donne. La bella partenopea nel suo percorso si è concentrata sul maestro di sci e Nicolò, scegliendo il primo. A quel punto la coppia viene travolta dalla notizia che la tronista stava frequentando un altro ragazzo mentre partecipava al programma di Canale 5. E’ stata la stessa napoletana a raccontare quanto accaduto. Giordano nonostante il dolore per essere stato preso in giro è rimasto vicino a Nilufar.

La coppia per mettersi alla prova decide di entrare nel cast di Temptation Island Vip. Presente tra i single anche Nicolò che aveva già frequentato la bella partenopea all’interno di Uomini e Donne. Nonostante un po’ di alti e bassi, alla fine i due sono usciti insieme dal programma.

Purtroppo la tranquillità della coppia è durata poco, infatti, a distanza di alcune settimane hanno comunicato che la loro storia era giunta al capolinea. Entrambi hanno confermato tramite i social e allo stesso modo hanno chiesto il rispetto della privacy, senza chiarire cosa realmente sia accaduto. Nel corso di questi mesi molte volte si sono ricorse voci sul un presunto ritorno di fiamma mai confermato.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno insieme?

Nilufar Addati, come sempre molto attiva sui social, ha raccontato che sta vivendo questo periodo di quarantena insieme a Giordano Mazzocchi. I due, ha precisato l’ex tronista, sono amici e non sono soli in casa, anzi.

Entrambi sono nell’abitazione romana del manager. L’influencer e l’ex corteggiatore vivono vicini alla casa di quest’ultimo e quando è iniziata la quarantena si sono recati proprio li per rimanere in compagnia di altre quattro persone. Giordano sarebbe dovuto partire con una persone che attualmente è in casa con loro ma vista la situazione non ha potuto lasciare Roma.