Romina Power e Al Bano, la verità sulla separazione: ‘è colpa di sua sorella’

Sono trascorsi tantissimi anni da quando Al Bano Carrisi e Romina Power si sono detti addio. Ad oggi, però, in molti si chiedono cosa sia accaduto alla storica coppia e sopratutto cosa ha rovinato quell’amore nato come sul set cinematografico. In molti dicono che la ‘causa’ principale della loro separazione sia stata dovuta alla scomparsa di Ylenia Carrisi, la loro primogenita. Altri,invece, hanno dato la ‘colpa’ a Taryn sorella di Romina. Vediamo il perchè.

Al Bano non è mai andato d’accordo con la cognata

Come tutti sanno Romina Power ha una sorella, Taryn. Quest’ultima ha esordito come attrice all’età di 22 anni ma sua carriera artistica non è mai decollata. Lo stesso si può dire anche della sua vita sentimentale, abbastanza burrascosa.

Fino all’età adolescenziale, le due donne erano molto legate. I problemi sono iniziati quando la cantante conobbe Al Bano, decidendo di trasferirsi in Italia. All’epoca la sua famiglia era molto contraria a questa decisione e proprio sua sorella maggiore le è stata accanto.

Romina Power ha trovato l’appoggio di Taryn sopratutto quando è scomparsa Ylenia Carrisi. Talmente erano legate che Albano sembrava quasi infastidito dalla presenza della donna e per questa ragione la storica coppia ha avuto forti discussioni, decidendo poi di separarsi. Infatti, quando il cantautore decise di smettere di cercare la sua bambina, la cognata lo attaccò duramente invitandolo a fare l’uomo e a decidere chi volesse al suo fianco.

Il rapporto tra Romina Power e sua sorella Taryn

A quanto pare però anche Romina Power e Taryn si sono allontanante per un breve periodo a causa di alcune discussioni. Le due, si sono avvicinate quando la sorella della cantante è stata poco bene, ovvero quando le hanno diagnosticato un cancro. L’ex moglie di Al Bano, infatti, all’epoca lasciò tutti e prese il primo volo per l’America.

Per diversi mesi, è stata in California, fino quando Taryn non si è ripresa del tutto. Ad oggi, Romina e sua sorella si vedono quando possono. Gli impegni lavorativi insieme al Maestro non le permettono di stare insieme come vorrebbero ma entrambe si sentono telefonicamente quasi ogni giorno.