Oroscopo Paolo Fox, previsioni astrali del 3 aprile 2020: Luna in Leone, scelte da rivedere per Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox del giorno venerdì 3 aprile 2020 è pronto a svelare accuratamente come sarà questa promettente giornata. Secondo le previsioni astrali del noto astrologo de ‘I fatti vostri’, molti segni zodiacali avranno una buona giornata sotto certi versi. Gioiscono i nati del Leone che avranno la Luna nel segno a portarli fortuna. Si registreranno dei saranno dei movimenti interessanti anche per altri simboli zodiacali. Scopriamo che cosa dovrebbe succedere nelle prossime 24 ore.

Previsioni astrali di venerdì 3 aprile 2020 da Ariete a Cancro

Ariete – Questo è un fine settimana più intenso del solito. Nelle giornate di mercoledì e giovedì ci sono state troppe complicazioni, ma le prossime 48 ore saranno di gran lunga migliori. Fortunatamente state ritrovando l’energia di un tempo.

Toro – Per questa giornata l’oroscopo di Paolo Fox vi vede un po’ giù di tono. A volte, lottare contro qualcosa può essere faticoso, ma andare contro l’opinione degli altri lo è ancora di più. in questo venerdì si consiglia di usare bene le parole.

Gemelli – Sta iniziando un periodo importante, infatti, a breve Venere sarà nel vostro segno e ci resterà fino ad agosto. Questo rappresenta un momento di forza nelle relazioni e anche negli accordi e nei contratti i quali potranno essere importanti nelle prossime settimane. Da maggio si recupera ancora di più.

Cancro – Purtroppo Saturno in opposizione ha creato tanti problemi e ostacoli negli ultimi due anni. Per qualche settimana tale astro non sarà più contro e avrete modo di vedere le cose sotto un profilo diverso e certamente migliore.

L’oroscopo di Paolo Fox da Leone a Scorpione

Leone – Siete molto coraggiosi. Avete la luna nel segno e a breve anche Venere sarà favorevole. Tutto ciò indica un recupero delle emozioni. È un periodo di grande agitazione, perché per fare tutto vi impegnate molto.

Vergine – Dovete curare un po’ di più la vostra vita in generale. Chi ha grandi responsabilità deve fare le cose giuste senza fare passi azzardati. Questa giornata promette bene, così come la giornata di domenica.

Bilancia – Chi è stato troppo impegnato dall’inizio dell’anno ora si rende conto che l’amore è molto più importante. Questi momenti di grande disagio per tutti sono anche momenti di profonda riflessione perché cominciamo a capire che la vita materiale non da tutta quella energia che può regalare quella spirituale.

Scorpione – Venere non non vi sarà più opposta e questa sarà una grande liberazione. Questo mese di aprile dà le armi vincenti per ricucire uno strappo e per vivere relazioni migliori. Il discorso economico resta sempre un po’ pesante.

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox da Sagittario a Pesci

Sagittario – Come tutti, in questo momento siete un po’ afflitti dalla situazione generale. Attenzione a non riversare questa tensione sugli altri. Qualche affare negli ultimi mesi non è stato soddisfacente, ora potrete recuperare.

Capricorno – Al momento state cercando delle soluzioni. Domenica sarà una giornata interessante per recuperare un po’ di serenità e dialogare in famiglia. Nei giorni scorsi è successo qualcosa di strano. Si consiglia di non pensare al passato.

Acquario – In questi giorni state cercando di cambiare vita, ma il fatto che Saturno sia nel segno, non aiuta perché ci sono poche situazioni vantaggiose! Il problema economico non permette di fare tutto ciò che si desidera.

Pesci – Le previsioni astrali del 3 aprile di Paolo Fox dicono che avete bisogno di rivedere alcune scelte e di capire come andare avanti. Il mese di aprile sarà un po’ pesante per quanto riguardano le relazioni interpersonali. Alcuni amori potrebbero essere rivisti con grande rigidità.