Grande Fratello Vip, inaspettata rivelazione su Adriana Volpe

Rivelazione su Adriana

A breve terminerà l’attuale edizione del Grande Fratello Vip. La finale è stata anticipata il 6 aprile, ovvero settimana prossima. Tutti i concorrenti hanno affermato che consegneranno il montepremi agli ospedali per fronteggiare la pandemia. Adriana Volpe è stata costretta ad abbandonare il reality prima del tempo per stare accanto al marito.

Purtroppo una volta tornata dai suoi cari, ha subito una grave perdita. Per questo motivo non si è presentata negli studi televisivi, come previsto dal contratto. A sua insaputa è stata al centro di un gossip sentimentale nel programma di Barbara D’Urso.

‘Non ho detto nulla per rispetto della sua famiglia’

La rivelazione su Adriana è stata fatta in una recente puntata di Live- Non è la D’Urso. Oltre a Fernanda Lessa, anche Fabio Testi è stato invitato in studio. La prima ha parlato del suo rapporto conflittuale con Antonella Elia mentre l’altro ha raccontato parte della sua vita. A un certo punto si è soffermato sulla sua esperienza nella casa del Gf Vip.

Ha descritto il rapporto con alcuni concorrenti, soprattutto quello con Adriana. Ha ammesso che si sono conosciuti prima del reality, ma non sono stati semplici amici. Con grande sorpresa ha riferito che hanno avuto una relazione intensa. Non ha mai detto nulla a riguardo perché non voleva metterla a disagio davanti alle telecamere.

Non è andato nei particolari, ma si è limitato a dire l’essenziale. Per il momento la diretta interessata non è intervenuta, dato che sta affrontando il lutto del suocero Ernesto Parli. Nel frattempo il conduttore Giancarlo Magalli ha voluto chiederle scusa per i loro dissapori. L’emergenza del Coronavirus l’ha fatto molto riflettere e ha capito che bisogna mettere da parte ogni tipo di astio.

Teresanna ha lasciato la casa

Nella diretta di ieri, mercoledì 1 aprile, Teresanna Pugliese non ha superato il televoto. Da settimane il web ha parlato di lei a causa delle continue liti con Sossio Aruta. L’ultima discussione è degenerata con offese e insulti ai rispettivi partner. Per fortuna non c’è stato un scontro fisico grazie ai presenti che sono intervenuti senza esitazione. Molti utenti social sono dalla parte dell’ex cavaliere di Uomini e Donne. Secondo il loro parere la donna non ha perso mai l’occasione di provocarlo.