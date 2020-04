Scandalo Amici di Maria De Filippi, bufera sul vincitore: “La produzione ha già deciso a tavolino…”

Finale di Amici 19

Nonostante le grandi difficoltà per l’emergenza Covid-19, il Serale di Amici di Maria De Filippi è arrivato alla fine. Infatti stasera, venerdì 3 aprile 2020 in prime time su Canale 5 va in onda la finalissima della 19esima edizione.

Chi sarà il vincitore di questa complicata stagione? Un ballerino oppure una cantante? I tantissimi fan del talent show Mediaset hanno le idee chiare e lo hanno manifestato sui vari social network.

La produzione ha già deciso chi vincerà?

Allacciandoci alle parole di prima, il pubblico sa perfettamente i meccanismi della produzione di Amici e quindi sono certi di chi sarà il trionfatore. In gara ci sono Gaia, Giulia, Javier e Nicolai ma gli ultimi due passaggi del Serale della 19esima edizione sembrano essere già stati scritti dalla produzione del talent show di Maria De Filippi. E secondo i fan della storica trasmissione Mediaset, la vincitrice di questa stagione sarà Gaia Gozzi. Sarà davvero lei ad alzare l’ambita coppa e ricevere il premio in denaro?

La preferenza della conduttrice pavese nei confronti dell’allievo di canto è sotto gli occhi di tutti. Infatti sin dai primi appuntamenti Queen Mary ha sempre menzionato la giovane Gaia per farla commentare o sentire una sua opinione su qualsiasi cosa stava accadendo in trasmissione. Sul internet, però, sono stati notati altri indizi che porterebbero Gaia al trionfo nella puntata di stasera.

Tutti gli indizi portano a Gaia Gozzi

C’è da sottolineare che nelle ultime settimane i professori di Amici hanno sempre esaltato le doti di Giulia, sia a livello vocale che quello espressivo. Ma ad un tratto questi complimenti si sono trasformati un critiche, tanto che potrebbe non essere la vincitrice. L’unica che sembra essere entusiasta di questi ultimi giorni di Amici 19 è proprio Gaia Gozzi.

Quest’ultima è stata riempita di complimenti, anche da Rudy Zerbi, che mesi fa non faceva altro che esprimere dei giudizi negativi. Inoltre in tanti hanno notato che per gli spot del Serale di Amici 19 vengono usati sempre i singoli della cantante. Si tratta di indizi che porterebbero ad una presunta vittoria.