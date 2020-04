Ursula pubblica un video inedito su Sossio registrato prima di entrare al GF VIP (FOTO)

Ursula Bennardo, in queste ore, ha deciso di rendere pubblico un video registrato da Sossio prima di entrare nella casa del GF VIP. Il cavaliere ha voluto fare una sorpresa alla sua donna, prima di separarsi da lei per un periodo di tempo probabilmente lungo.

Nella clip in questione, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha mostrato un lato di sé mai mostrato prima. Un uomo sensibili, dolce e premuroso, che ha voluto dimostrare a tutti i costi alla sua donna il suo amore. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il video commovente di Sossio per Ursula

Prima di incominciare l’esperienza del Grande Fratello VIP, Sossio ha registrato un video per Ursula nel quale l’ha salutata. Dal filmato in questione, is vede il calciatore porgere alla dama un regalo, ovvero, dei palloncini con su scritto una splendida dedica d’amore ed un cuscino con la sua iniziale.

In sottofondo c’era la canzone All of me di John Legend, che ha contribuito a donare un’atmosfera romantica e al contempo malinconica. Aruta, poi, ha detto alla Bennardo di amare profondamente sia lei sia la piccola Bianca e l’ha voluta rassicurare dicendo che l’avrebbe pensata in ogni momento.

I due non erano mai stati così lontani tutti questi giorni prima d’ora, pertanto, il reality show è stata l’occasione per mettere ulteriormente alla prova il loro amore. A quanto pare, entrambi stanno superando in modo egregio il test, considerando che hanno ammesso di sentirsi ancora più unit e legati al partner. (Continua dopo le foto)

Il supporto della Bennardo e dei fan

Ad ogni modo, nel corso del video pubblicato da Ursula, Sossio non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare qualche lacrima di commozione. Tale filmato ha molto entusiasmato i fan della coppia, i quali sembrano aver apprezzato moltissimo il percorso del napoletano. Nel momento in cui si è trovato al televoto con altri concorrenti, infatti, i telespettatori si sono subito espressi in suo favore affinché arrivasse in finale.

A quanto pare, quindi, il concorrente sembra avere un appoggio dall’esterno molto forte. La Bennardo, ovviamente, non può che ringraziare tutti i follower per il supporto, tuttavia, non può esimersi dal fare un’ulteriore richiesta, ovvero, quello di continuare a votare il leone della foresta per consentirgli di vincere questo GF VIP 4.