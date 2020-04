Spoiler Il Paradiso delle signore 6 aprile: Ludovica torna a sorpresa in città

La prima puntata della prossima settimana del Paradiso delle signore, quella che va dal 6 al 10 aprile, sarà caratterizzata dal ritorno inaspettato di Ludovica. Dopo essere stata lasciata da Riccardo, la fanciulla aveva mostrato scarso interesse a rimanere a Milano. Qualcosa, però, le farà cambiare inaspettatamente idea.

Nel frattempo continuerà la strana alleanza tra Clelia e Silvia per il bene di Luciano. Al grande magazzino, invece, Laura si presenterà con una sorpresa molto speciale per le sue colleghe.

Trama 6 aprile: un ritorno inaspettato

I colpi di scena non mancheranno di certo nel corso della prossima settimana del Paradiso delle signore, nella puntata del 6 aprile, ad esempio, assisteremo ad un grande ritorno. La contessa Adelaide continuerà ad organizzare i preparativi per il suo matrimonio con Achille Ravasi. Il tutto, naturalmente, avverrà sotto lo sguardo attonito e malpensante di Umberto. Quest’ultimo sarà sempre più convinto delle cattive intenzioni del Ravasi e farà di tutto per dimostrarlo.

Ad ogni modo, la contessa continuerà per la sua strada, al punto da compiere un gesto inaspettato. Adelaide, infatti, deciderà di invitare alle sue nozze anche Ludovica, ponendo così in serie difficoltà Riccardo e Angela. La fanciulla, dunque, farà il suo ritorno trionfale in città e incontrerà subito Umberto. L’imprenditore non potrà fare a meno di palesare tutto il suo disappunto per le nozze imminenti.

Grande sorpresa al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, nell’episodio del 6 aprile, vedremo che Laura farà una sorpresa alle Veneri. La nuova commessa, infatti, prima di cimentarsi in questa carriera, era una pasticcera. Per tale motivo, porterà a tutti i membri del paradiso delle uova di Pasqua personalizzate. Nel vedere questa scena, Federico avrà una brillante idea.

La rottura tra Gabriella e Salvatore diverrà ufficiale e la signora Amato sarà molto provata. Agnese non riuscirà a tollerare la presenza della sua ex nuova al lavoro, per tale ragione farà una richiesta al direttore. La donna chiederà di poter lavorare da casa per un po’ di tempo. Pasqua si avvicina e Don Saverio si recherà a casa di Marta e Vittorio per fare una benedizione a tutto l’appartamento.