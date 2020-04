Uomini e Donne, Giulio Raselli preoccupa i fan: “Sono stanco, spossato. Un disastro” (Foto)

Giulio Raselli è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e conosciuti di Uomini e Donne. Ha terminato da poco la sua avventura sul trono ed ora vive la sua meravigliosa storia d’amore con Giulia D’Urso.

I due, in questo periodo di quarantena, sono insieme e cercano di passare al meglio le proprie giornate. Molto attivi sui social, condividono con i loro fan molti momenti della loro quotidianità.

Giulio Raselli, però, in una delle sue ultime stories ha un po’ preoccupato i suoi fan. Il ragazzo ha svelato di essere stanco e spossato. Certo che soprattutto in questo periodo storico basta veramente poco per allarmarsi. Va da sé che la presenza della bellissima e sorridente Giulia non possa che aiutarlo.

La storia d’amore tra Giulio e Giulia

Giulio Raselli è entrato nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Giulia Cavaglia. Nel percorso la ragazza si è concentrata particolarmente proprio su di lui e Manuel Galiano. Sono stati loro i protagonisti del momento più atteso quello della villa. Alla fine di un percorso ricco di emozioni, ma anche di alti e bassi e incomprensioni, Giulio Raselli si è dovuto fare da parte visto che la scelta è ricaduta su Manuel.

La loro storia, però, è durata solo poche settimane facendo indiavolare il pubblico di Uomini e Donne. Per Raselli è arrivata l’esperienza a Temptation Island dove si è avvicinato molto a Sabrina anche se tra di loro c’è sempre stata amicizia, facendosi conoscere ancor meglio dal pubblico da casa. Subito dopo la possibilità di sedere sul trono più ambito d’Italia.

Nel suo percorso da tronista, come aveva annunciato sin dall’inizio, non si è risparmiato. Il giovane si è concentrato su Giulia D’Urso e Giovanna Abate, con le quali ci sono stati momenti molto romantici alternati ad altri di grande tensione. Alla fine di un percorso ricco di emozioni, Giulio Raselli ha scelto Giulia.

Le confessioni di Giulio Raselli

Giulio Raselli, come detto in precedenza, è molto attivo sui social. Con i suoi fan condivide molti momenti della propria quotidianità. Durante una stories, ad esempio, ha parlato del suo stato di salute.

L’ex tronista ha rivelato di sentirsi stanco e spossato. Di vivere una di quelle giornate dove si ha difficoltà ad uscire dal letto definendola un vero e proprio disastro. Giulio ha chiarito che sta bene, che non ha tosse ne tanto meno febbre, un chiarimento d’obbligo anche perchè in questo periodo basta poco per far scattare la preoccupazione.