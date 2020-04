Ursula Bennardo, mai visto Sossio Aruta così GF Vip 2020

Ursula Bennardo presto si riunirà al suo caro Sossio Aruta ma, per adesso, non rinuncia a fargli una dedica amorosa

Ursula Bennardo molto presto si riunirà al suo compagno Sossio Aruta. Oramai il Grande Fratello vip è in dirittura d’arrivo, perché la trasmissione sta per concludersi anticipatamente a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo le difficoltà che i due hanno vissuto a Temptation Island vip, adesso stanno insieme e sono molto felici, tant’è che hanno costruito una famiglia.

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, infatti ha dato alla luce la piccola Bianca, una bambina bellissima frutto del loro amore. Appena finirà il Grande Fratello vip i due potranno di nuovo abbracciarsi. Sossio è entrato in un secondo momento nella casa del Grande Fratello Vip, ma ha conquistato il pubblico del reality ed è diventato finalista.

Ursula Bennardo e la separazione da Sossio

In queste ore di separazione molto difficili, Ursula Bennardo non ha smesso mai di fare il tifo per Sossio Aruta. Se è vero che nelle ultime ore Ursula ha dovuto fare degli scontri accesi via Social con la compagna di Licia Nunez e il marito di Fernanda Lessa per alcune sue esternazioni, non dimentica mai di condividere delle informazioni e dei messaggi di incoraggiamento per Sossio, il compagno della sua vita.

In queste ore sui social network ha mostrato un filmato registrato prima che iniziasse il Grande Fratello Vip, in cui si vede il suo compagno che con una voce rotta dall’emozione, dice delle parole molto belle sia su di lei, che su sua figlia Bianca.

La dedica di Sossio

L’ex calciatore Sossio Aruta ha visto in tv un filmato: la scena di un palloncino a forma di cuore con cui c’era scritto “Ci mancherai e ti amiamo, Pensaci in ogni istante. Ursula e Bianca”. Questa scena ha come sottofondo la canzone “All of me” tant’è che quando l’ha vista, Sossio è scoppiato in lacrime. Nella clip dice che la nascita di Bianca è stata una inaspettata, ma anche bellissima.

Non può nascondere l’emozione e fa sapere che Ursula Bennardo è la sua prima tifosa, insieme alla principessa Bianca. I due sono sempre più legati. Nel filmato girato prima di entrare in casa, inoltre Sossio aveva detto alla sua donna che l’avrebbe fatta essere orgogliosa di lui e che la ama moltissimo. Un video molto romantico che racconta la loro grande storia d’amore!