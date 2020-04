Grande Fratello Vip, Antonella Elia sarcastica con Sossio Aruta: “Ti abbiamo fregato”

Il Grande Fratello Vip sta volgendo al termine ma le discussioni e il divertimento ancora non manca. Sono ormai noti i nomi dei quattro finalisti: Paolo Ciavarro, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Sossio Aruta, mentre gli altri tre Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia e Andrea Denver sono al televoto.

Proprio l’ex calciatore è stato vittima di un perfido scherzo ordito da tutti i compagni di viaggio. Nelle scorse settimane Sossio Aruta ha avuto più di uno screzio con Antonio Zequila. I due, con atteggiamento da leader, hanno cercato di far sentire la propria presenza, finendo per scontrarsi l’uno contro l’altro.

L’attore è stato eliminato alla semifinale e ha ammesso candidamente di esserci rimasto molto male. Al fidanzato di Ursula Bennardo è stato fatto credere, però, che Zequila sarebbe tornato per rimanere alcuni giorni nella casa del Grande Fratello Vip. La notizia ha lasciato un po’ perplesso e deluso Sossio Aruta.

Il percorso di Sossio nella casa del Grande Fratello Vip

Sossio Aruta è stato uno degli ultimi ad essere entrato in casa. Con il suo arrivo ha portato un po’ di buonumore e qualche polemica. Ha avuto alcuni screzi con alcuni coinquilini che hanno animato gli ultimi giorni del Grande Fratello Vip. In particolare con Antonella Elia con la quale le cose inizialmente non sono andate per il verso giusto. Pian piano il suo rapporto con la showgirl è cambiato ed i due sono diventati sempre più affiatati.

Sin dall’inizio tutti gli inquilini della casa hanno messo a confronto il comportamento di Sossio Aruta e Antonio Zequila. Entrambi uomini dalla forte personalità hanno cercato di tenere armonia nel gruppo. Ad un certo punto, qualcosa è cambiato, da simpatici scherzi vicendevoli i due hanno finito per avere una discussione anche abbastanza accesa.

Per questo sono intervenuti anche gli altri inquilini della casa. Dopo alcune ore di tensione tra i due è tornata la pace. Molto stretto anche il rapporto che l’ex calciatore ha stretto con Patrick Ray Pugliese con il quale sembra che viaggino sulla stessa lunghezza d’onda.

Lo scherzo a Sossio Aruta

I ragazzi della casa hanno letto un finto comunicato nel quale si parlava del ritorno in casa di Antonio Zequila. La notizia, ovviamente, ha creato un po’ di malumore in Sossio Aruta che pensava di essersene liberato.

A distanza di alcuni minuti, mentre l’ex calciatore era steso a letto, con pentole e coperchi hanno iniziato a strillare. Antonella Elia gli ha raccontato tutto chiosando con un simpaticissimo “Ti abbiamo fregato”.