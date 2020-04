GF VIP: “Antonio Zequila torna in gioco”, la divertente reazione di Sossio Aruta (VIDEO)

In queste ore, Paola e Antonella hanno letto un comunicato ufficiale volto ad informare i concorrenti circa l’eventuale ritorno in gara di uno tra gli eliminati della precedente puntata. Nel caso specifico, quello che sarebbe dovuto rientrare in casa sarebbe stato Antonio Zequila e Sossio Aruta non l’ha presa molto bene.

In realtà, dopo un po’ di tempo, i vari protagonisti hanno informato il coinquilino del GF VIP circa il fatto che si trattasse di uno scherzo architettato da Patrick. La reazione dle calciatore, però, è stata davvero esilarante. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Lo scherzo sul ritorno di Antonio Zequila

L’uscita di Antonio Zequila dalla casa del GF VIP è stata una vera liberazione per molti inquilini, tra cui Sossio Aruta. Per tale ragione, allo scopo di creare un po’ di scompiglio, Patrick ha deciso di fare uno scherzo al suo amico. Il giovane, con la complicità di tutti gli altri, ha preso un vecchio comunicato del reality show ed ha modificato il biglietto contenuto al suo interno.

A quel punto, Paola e Antonella sono andate in confessionale ed hanno finto di prendere la busta in questione. Una volta tornate in salotto, poi, hanno letto il contenuto della comunicazione fasulla. Il calciatore è rimasto alquanto male dalla notizia, tuttavia, ha detto di aver sospettato qualcosa dato che il giorno dell’uscita dei tre concorrenti dalla casa era il 1° di aprile. Per questo motivo, era prevedibile che ci potesse essere qualche colpo di testa da parte della produzione.

La reazione di Sossio Aruta

Ebbene, mentre Sossio Aruta fantasticava su come sarebbe stato il ritorno trionfale di Antonio Zequila, i suoi compagni d’avventura non hanno potuto fare a meno di lasciarsi scappare qualche sorrisetto. Trascorse un po’ di ore, poi, tutti i protagonisti della burla hanno fatto irruzione nella camera dove il compagno della Bennardo stava riposando ed hanno cominciato a fare fracasso con pentole e coperchi.

I protagonisti, quindi, hanno spiegato a Sossio la verità e quest’ultimo è rimasto incredulo per qualche minuto. Solo dopo aver letto lui stesso il comunicato ha compreso fosse tutto uno scherzo. In quel momento ha sorriso mandando benevolmente a quel paese i coinquilini. (Clicca qui per il video)