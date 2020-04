“Ci siamo dati un bacio dietro le quinte”: Romina Power vuota il sacco, Al Bano imbarazzato

Romina Power mette in imbarazzo Al Bano

Come da contratto, Al Bano e Romina Power erano presenti alla finale di Amici 19. La storica coppia ha accettato l’invito di Maria De Filippi di divertire il pubblico prima come giudici di Amici Prof e successivamente per fare dei scherzi a Rudy Zerbi. Dopo aver fatto il loro ingresso in studio e ringraziato tutti i presenti la cantante statunitense ha punzecchiato ancora una volta l’ex marito.

A quel punto ha preso al via il quiz, ovvero delle domande sulla loro vita privata. La padrona di casa ha chiesto loro quando si erano dati l’ultimo bacio. “Sono passati così tanti anni che non me lo ricordo”, ha affermato il cantautore di Cellino San Marco.

Prendendo la palla al balzo l’ex moglie ha esclamato: “Ma come? E’ stato dietro le quinte poco fa, non te lo ricordi?”. Un’affermazione che ha messo in imbarazzo il cantautore pugliese consapevole che a casa lo stava guardando Loredana Lecciso. Quindi ha chiuso il discorso così: “Gliela passiamo sta bugia? E passiamogliela”.

Siparietto tra Al Bano e Romina Power

Dopo questo divertente botta e risposta, Al Bano e Romina Power hanno iniziato a rispondere ad altre domande sulla loro vita privata. Come sempre, però, i due artisti o non ricordavano o lo facevano apposta per penalizzare il professore di canto Rudy Zerbi. Quest’ultimo sospeso in aria grazie ad un’imbracatura subiva una penitenza dietro l’altra.

Poi è arrivato un altro quesito e la cantante statunitense ha messo di nuovo in difficoltà il suo ex. “Quante volte volevi fare l’amore con me?”, ha detto la Power. A quel punto il cantautore di Cellino San Marco ha sbottato così: “Posso non rispondere? Mi imbarazzano queste domande! Romina ma non potevi fare altre domande?”. Poi messo con le spalle al muro e per far continuare il gioco ha detto che lo faceva quando voleva lui.

Il ringraziamento di Maria De Filippi alla storica coppia

E mentre Rudy Zerbi era sospeso in aria, Al Bano e Romina Power hanno cantato ancora una volta ‘Raccogli l’attimo, il brano portato a Sanremo 2020 fuori gara e scritto da Cristiano Malgioglio. Prima di congedarli Maria De Filippi ha detto loro: “Volevo ringraziarvi di essere stati con noi per queste sei puntate. Sono state sei puntate un po’ strane però tutte le volte che siete entrati ci avete rallegrato”.