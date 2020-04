Carlo Conti confessa una verità inaspettata sulla vita privata

Carlo Conti: la fortuna di essere un presentatore

Carlo Conti durante la sua ultima intervista a Sorrisi ha raccontato dei particolari sulla sua vita privata, su come è cambiata con gli ultimi avvenimenti. L’amatissimo conduttore della Rai, Sta trascorrendo la quarantena da privilegiato, dato che essendo un presentatore, diversamente da qualunque persona comune, lui ha la possibilità di avere uno spazio esterno dove trascorrere le sue giornate.

Afferma quindi di non stare vivendo l’isolamento come la maggior parte degli italiani con la sensazione di reclusione. Non si vive in famiglia in posti ristretti, ognuno ha tanto spazio per sé.

H confessato inoltre di pensare spesso a quelle persone che in questo momento sono costrette a vivere nella stessa casa, pur non andando d’accordo, pur soffrendo e non potendo fare nulla. Allo stesso modo pensa a tutti coloro che non hanno soldi, ma devono portare avanti una famiglia. Insomma una situazione difficile che lo rattrista.

Carlo Conti, Dopo l’addio a l’Eredità tanto tempo per la famiglia

Carlo Conti parla della Corrida, essendo molto dispiaciuto perché il programma come gran parte dei programmi Mediaset e Rai è sospeso. Era partito bene, stava andando davvero tutto per il meglio con concorrenti giovanissimi, anzi concorrenti di qualunque età che tra un’esibizione e l’altra facevano ridere e divertire. Poi ha raccontato di aver ritrovato un campanaccio che risale ai primi tempi del programma. E’ stato come fare un salto nel passato.

Adesso la sua situazione lavorativa è cambiata di tanto, da quando ha lasciato l’Eredità si è Infatti accorto che quel programma gli toglieva la maggior parte del tempo e non gli permetteva di trascorrere tempo con famiglia. Aveva messo da parte i suoi affetti senza rendersi conto e adesso che li ha ritrovati sta bene. Afferma di esser felicissimo di aver fatto questa scelta.

La quarantena è un’incognita ma bisogna resistere

Quando al conduttore Rai viene chiesto cosa pensa della quarantena, non ha alcun dubbio nel rispondere che si tratta di una bella incognita, non si sa quando e se finirà. L’unica certezza è che per quanto possano essere stati fatti sacrifici, e per quanto si possa essere stanchi, bisogna continuare, senza arrendersi perché non è proprio il momento giusto per farlo.

Ogni errore potrebbe costare caro e potrebbe voler dire vanificare quanto fatto fino ad ora. Quando ci si sente di voler trasgredire le regole Basta pensare a tutti coloro che hanno perso la vita a causa del coronavirus per ritornare indietro.