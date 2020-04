Gaia Gozzi torna sui social: le parole della vincitrice di Amici 19

Gaia Gozzi è la vincitrice di Amici 19. La cantante è tornata sui social e ha scritto un messaggio dopo la finale in cui ha alzato la coppa dorata del talent

Amici 19: Gaia Gozzi ha vinto

La vincitrice della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi è Gaia Gozzi. Il suo è stato un percorso molto particolare. Tre anni fa ha partecipato a X Factor ed è stata seguita da Fedez, arrivando anche alla finale.

Tuttavia, classificandosi seconda, non ha avuto poi riscontro nel panorama musicale. Quindi, ha deciso di provare ad entrare ad Amici, ma la prima volta non è stata presa. Quest’anno, invece, è stata tra le prime ad entrare presentando delle canzoni nuove che hanno conquistato tutti.

La stessa Maria De Filippi l’ha incoraggiata a scrivere e cantare in portoghese quando tanti le dicevano di lasciare perdere. Ha avuto ragione Queen Mary, dal momento che il suo singolo Chega è in cima alle classifiche da settimane. Gaia è riuscita a riprendersi la sua rivincita alzando la coppa ed è la quinta donna a farlo in vent’anni di Amici.

Gaia torna sui social: il primo messaggio al pubblico

Gaia è tornata sui social, dopo aver dormito fino a tardi, dopo una serata che si è conclusa a tarda notte. La cantante ha pubblicato una foto molto simpatica, di lei stesa a terra sul palco del Serale di Amici 19 tra i coriandoli dorati e la coppa. Ha confessato di essersi svegliata incredula.

“In quel mare di coriandoli ho nuotato con le onde più alte, più difficili, ma sicuramente quelle giuste” ha scritto, prima di chiedersi se si tratta di un sogno oppure se sia tutto vero. Poi, ha ringraziato di cuore tutte le persone che l’hanno seguita e sostenuta, Amici, la musica e “chi ci crede sempre fino in fondo“. (Continua dopo la foto)

La sua è stata una vittoria molto particolare. La carta ha indicato lei come vincitrice con il suo volto, sono scesi i coriandoli, ma Maria De Filippi le ha portato la coppa con un carellino e non ci potevano essere abbracci e baci. Tuti dovevano starle a distanza, ma anche così tutti le hanno dimostrato il loro affetto.

Sono tanti coloro che le stanno dedicando messaggi e post all’indomani della finale, dai professori, a ex allievi, a Alberto Urso, vincitore di Amici 18. Voi siete contenti che lei abbia vinto questa edizione del talent o avevate altre preferenze?