Ivan Gonzalez ironizza sul Coronavirus, il web s’indigna: “Non puoi giocare…” (FOTO)

L’ex concorrente del Grande Fratello VIP, Ivan Gonzalez ha pubblicato un post su Instagram legato al Coronavirus che ha generato particolare sgomento. Nel caso specifico, il ragazzo ha confessato di essere partito dall’Italia per tornare in Spagna.

Il popolo del web si è indignato, non solo per il fatto che il ragazzo abbia deciso di spostarsi in un momento così difficile. A infastidire è stata anche la didascalia ironica annessa per commentare una cosa che, in realtà, è tragica.

Il post ironico di Ivan sul Coronavirus

Ivan Gonzalez è uscito dalla casa del GF VIP dopo pochissimo tempo, un po’ dopo è scoppiata l’emergenza a causa del Coronavirus. L’ex tronista di Uomini e Donne è rimasto in Italia per diversi mesi, ad un certo punto, però, ha detto di aver sentito l’esigenza di tornare a casa. In particolar modo, lo spagnolo ha pubblicato un’immagine che lo ritrae a figura intera. Il suo outfit, però, è parecchio insolito, dal momento che indossa una tuta bianca con tanto di cappuccio, simile a quella che si adopera negli ospedali, i guanti e la mascherina.

Lui stesso ha chiarito che quello fosse il look da COVID-19. Il ragazzo ha voluto specificare di essere stato costretto a tornare in Spagna ma di aver comunque applicato tutte le manovre di sicurezza necessarie a ridurre il rischio di contagio. Ad ogni modo, la sua ironia non è affatto piaciuta ai suoi fan che, in men che non si dica, si sono scagliati contro di lui.

Le accuse del web e il chiarimento di Gonzalez

Al di sotto del post in cui Ivan Gonzalez ha sfoggiato la sua tenuta per contrastare il Coronavirus, molto follower sono intervenuti per criticarlo. Secondo molti, infatti, è assurdo fare battute sarcastiche in un momento così devastante per tutto il mondo. Inoltre, considerando che la situazione in Spagna è davvero molto critica, parecchi hanno ritenuto inopportuno il suo spostamento.

Allo scopo di chiarire la vicenda e di mettere a tacere le malelingue, però, Ivan ha deciso di spiegare la situazione. In particolar modo ha detto di essere stato costretto a tornare nella sua città natale in quanto ha un’attività lì che è costretto a dover riprendere. Solo per tale ragione ha deciso di effettuare questo spostamento. La spiegazione sarà servita a placare le critiche?