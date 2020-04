Tish cantante di Amici novo look è irriconoscibile (FOTO)

Tish, chioma bionda ma solita ragazza sbarazzina

Tish partecipò ad Amici nel 2018 piazzandosi al quinto posto, una cantante diversa dalle solite, basta solamente osservarla un attimo in più. La ragazza sin da subito ha mostrato di essere una persona davvero particolare, con un carattere eccentrico e disarmante.

Anche la bellezza per nulla banale le ha regalato punteggio. Infatti ha voluto distinguersi anche per il look mettendo qualcosa di originale proprio sugli occhi, che sono il suo punto forte. Sotto gli occhi ha creato dei puntini neri posticci facendo sì che il trucco diventasse molto aggressivo soprattutto fuori dalla scuola.

I capelli a caschetto con frangetta sbarazzina color carota le hanno dato ancora di più l’aspetto da ragazzina pestifera. Ma adesso è arrivato il momento di tirare fuori dell’altro e quindi ha deciso di cambiare qualcosa di sè partendo proprio dai capelli. Si tratta sempre del solito caschetto sbarazzino ma fa capolino una bellissima chioma bionda morbida.

Tish si lascia tutto alle spalle e va verso il vuoto

Tish ha una voce distinguibile, che difficilmente si dimentica. Il look e la voce del tutto nuova l’hanno resa indimenticabile. Non a caso ha ricevuto consensi da qualunque parte, professori, autori, concorrenti, insomma non si è capito come mai non sia stata lei la vincitrice del Talent di Maria De Filippi.

In realtà probabilmente le è andata male perché si è scontrata con un’altra personalità forte, Alberto Urso. Soltanto adesso è pronta per un salto nel vuoto che potrebbe, senza dubbio, riscattarla.

Pronta a nuove avventure, ecco cosa accadrà

La ragazza Adesso ha deciso di voler voltare pagina, ed ha iniziato proprio da Instagram. Ha Cancellato tutte le fotografie di Amici lasciandosi tutto alle spalle. Lo hanno notato tutti i suoi follower che le hanno chiesto cosa avesse intenzione di fare. Qualcuno si è chiesto se Tish intendesse sputare sul piatto dentro il quale ha mangiato.

Lei ha però spiegato che arrivati ad un certo punto è necessario spiccare il volo tralasciando il passato. Adesso vuole soltanto provare ad ottenere qualcosa di più. Vuole offrire al pubblico che la segue da due anni un pò di nuova musica, vuole salire su nuovi palchi e dimostrare di essere cambiata. Nuova vita, nuovo taglio.

E’ proprio vero che quando una donna cambia taglio di capelli o colore in realtà ha bisogno di stravolgere la sua vita. La regola con lei funziona proprio bene. La cantante in questo momento è già al lavoro per un nuovo singolo che uscirà tra poco e che probabilmente stupirà tantissimo.