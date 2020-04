“Vivo nell’incubo, spogliata in pianerottolo”: Mara Venier e la paura di ammalarsi

Mara Venier preoccupata per l’emergenza Coronavirus

Nel nuovo numero del magazine DiPiù è contenuta una lunga intervista a Mara Venier, storica conduttrice di Domenica In. La professionista veneta ha parlato di quello che sta accadendo in Italia sa oltre un mese, ovvero l’emergenza sanitaria di Covid-19.

La donna ha confessato che sta Titta la settimana rinchiusa nel suo appartamento romano ed esce solo per realizzare il programma domenicale di Rai Uno, anche se preferirebbe farne a meno.

Lei è la prima ad essere sconfortato di questa situazione ma continua ad andare in onda per portare un po’ di spensieratezza nelle case degli italiani. Anche la vita di zia Mara è cambiata radicalmente, ecco il suo racconto: “Una sera, rientrando dagli studi Rai, ho capito di essere finita in un incubo: mi sono fermata sul pianerottolo del mio palazzo, stavo per entrare e invece mi sono bloccata. Istintivamente, mi sono spogliata di tutti i vestiti, ho tolto le scarpe e sono corsa sotto la doccia”.

La preoccupazione per il marito Nicola Carraro e la nostalgia dei nipoti

Oltre ad essere preoccupata per sé stessa, Mara Venier è in apprensione per il marito Nicola Carraro. Ricordiamo che il noto produttore cinematografico ha raggiunto la soglia dei 78 anni e qualche settimana fa non è stato molto bene.

Inoltre l’uomo ha dei problemi di salute pregressi, per questo motivo trascorre molto tempo nella sua abitazione ai Caraibi per respirare iodio. Alla padrona di casa di Domenica In, inoltre, sente la nostalgia dei suoi due nipoti, Giulio avuto dalla primogenita Elisabetta Ferraccini e il piccolo Claudio, figlio di Paolo Capponi.

Intervistata dal magazine DiPiù Mara Venier ha ricordato anche la compianto madre Elsa che è venuta a mancare cinque anni da a causa dell’Alzheimer. La conduttrice veneziana ha detto che era una donna molto forte, ma prova anche un senso di sollievo quando pensa che non è più al suo fianco.

“Non avrei mai immaginato di poterlo dire, scoppio quasi in lacrime quando ci penso, ma è stato meglio che mi abbia lasciato quando questo dramma non c’era”, ha affermato la professionista Rai. Infine ha menzionato anche suo padre che lo ha perso quando lei era ancora piccola.