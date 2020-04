Bufera su Amici 2020, ecco chi doveva realmente vincere

Bufera su Amici 2020

Ieri sera, venerdì 4 aprile, è andata in onda la puntata della Finale di Amici 2020. I finalisti erano Giulia Molino, Gaia Gozzi, Javier Rojas e Nicolai Gorodski. Si sono esibiti con grandi performance e hanno ricevuto tanti complimenti dai presenti nello studio. Dei giornalisti erano collegati a distanza per seguire il tutto.

Uno a uno sono comparsi sul maxi schermo per poter esprimere le proprie opinioni. Alcune di esse non sono state incoraggianti per Giulia al punto tale da farle versare lacrime. Il giornalista in questione ha chiesto scusa mentre Maria De Filippi le ha spiegato che, essendo un personaggio pubblico, è esposta a tutto ciò. Nelle ultime ore Giulia ha condiviso un post che ha scatenato una serie di polemiche.

‘Il televoto è stato truccato, ci sono le prove’

Bufera su Amici 2020 dopo che Giulia ha pubblicato sul suo profilo Instagram la tabella con l’esito del televoto del pubblico a ogni singolo girone. Nel primo ha ottenuto il 33% in terza posizione (Nicolai è stato eliminato) mentre nel secondo il 39,8%. Javier Rojas, invece, era l’ultimo con solo il 26%.

La cantante e il ballerino sono andati direttamente al ballottaggio per poter sfidare Gaia Gozzi nella finalissima. E’ emerso con grande stupore che lei è ha avuto più voti dal parte del pubblico, ovvero il 52,1%. Javier il 47,9%, ma ha trionfato grazie al 78,1% dei professori.

Ciò dimostra che ancora una volta i telespettatori non hanno avuto voce in capitolo. Stando alle statistiche doveva sfidare lei Gaia, la cui vittoria non ha sorpreso. Sui social nessuno ha messo in discussione le sue doti canore, però era chiaro dal principio che sarebbe stata lei a vincere.

Il gesto nobile di Javier

Nonostante Javier sia arrivato secondo, non è tornato a casa a man vuote. Ha ottenuto dei meriti per il suo indiscusso talento e un premio di 50.000 euro per aver vinto la categoria ballo. In realtà intascherà solo una parte, ovvero 25.000, perché aveva promesso di dividerlo con Nicolai.

Anche lui avrebbe fatto altrettanto se avesse vinto. Dopo mesi di competizione e rancore, i due ballerini sono riusciti a trovare un compromesso. Infatti pare che sia nata una bella amicizia. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dovrà fare i conti con l’ex fidanzata e Talisa Ravagnani.