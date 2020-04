Andrea Damante conferma il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis, la frecciatina a Iannone (VIDEO)

Finalmente è ufficiale, Andrea Damante ha confermato il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis. Pio e Amedeo lo hanno “incastrato” in una diretta su Insatgram e gli hanno chiesto di palesare quello che sta accadendo con l’influencer.

Il Dama è apparso un po’ imbarazzato e reticente, tuttavia, dopo le insistenze da parte dei due comici, è stato costretto a svelare tutto. I due stanno insieme e stanno trascorrendo la quarantena in compagnia reciproca.

La confessione di Andrea Damante

Laddove nessuno e arrivato a snocciolare uno dei pochi gossip di questo periodo così tormentato, ce l’hanno fatta Pio e Amedeo. I due protagonisti hanno intrattenuto i fan con una diretta con Andrea Damante durante la quale il dj ha svelato di essere tornato con Giulia De Lellis. Il duo comico ha esordito chiedendo al giovane di soddisfare le richieste dei fan chiarendo cosa stesse accadendo tra loro.

Andrea, in un primo momento, ha detto di non voler parlare di questa cosa, successivamente ha svelato che lui e Giulia si sono sempre voluti bene. A quel punto, allora, i comici non hanno potuto fare a meno di ironizzare sulla cosa chiedendo se quindi si frequentassero anche quando lei stava con Iannone. L’ex tronista di Uomini e Donne si è messo a ridere ma ha prontamente smentito la cosa.

Le doti di Giulia De Lellis

Una volta svelato l’arcano, il dj ha parlato un po’ della sua attuale fidanzata tessendo le sue doti culinarie. Nel momento della videochiamata, infatti, la fanciulla era a fare la spesa con sua mamma. Andrea Damante ha raccontato che Giulia De Lellis è una cuoca perfetta e gli prepara sempre dei pranzetti prelibati. Dopo questa dichiarazione, il duo ha chiesto ironicamente al loro interlocutore se la fanciulla fosse brava solo ai fornelli o anche in altro.

Damante, allora, ha detto sorridendo che la donna fosse brava in molte cose, ma ha pregato gli interlocutori di non fraintendere le sue parole. Durante tutta la chiacchierata, ovviamente, i fan hanno commentato in modo esilarante la vicenda. Tra chi appoggia questo ritorno di fiamma e chi, invece, lo condanna, sul web è un vero caos.