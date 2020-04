‘Prima con Paolo Bonolis c’era solo quello ora…’: la confessione bollente di Sonia Bruganelli

Il coronavirus sta mettendo alla prova davvero tutti. Anche Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sembra si siano adeguati benissimo alla quarantena. La coppia, infatti, oltre a restare a casa, come imposto dal decreto del Governo, riesce allo stesso modo a tenere compagnia ia propri seguaci. Pochi mesi fa, la signora Bonolis ha creato un profilo Instagram a suo marito e nel giro di pochi giorni è diventato più seguito del suo.

Se Sonia riceve molte critiche per il suo ostentare sempre la sua ricchezza a differenza Paolo è molto apprezzato per la propria umiltà. In una recente intervista ad Alfonso Signorini, la donna ha raccontato per la prima volta alcuni retroscena intimi sul loro rapporto di coppia, lasciando i lettori davvero senza parole.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli distanti nella stessa casa

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una coppia molto amata e nello stesso tempo discussa. In questi giorni da bravo papà Bonolis si sta dedicando completamente ai suoi figli. Prima della sospensione dei suoi programmi è dovuto stare lontano dalla moglie per i quindici giorni di rito.

Pur vivendo nella stessa casa non si sono nemmeno potuti abbracciare, ha raccontato Sonia. Inoltre, la donna ha anche spiegato come sono state difficili le prime settimane sopratutto con i bambini, abituati ad una routine ben diversa da questa. Ora, invece sembra che tutto stia procedendo per il meglio, infatti, tutta la famiglia si è fissata degli orari organizzando al pieno la giornata, con compiti, esercizi fisici, tv e altro.

La confessione intima della signora Bonolis

Tempo fa si è parlata di una crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. A rispondere a questo pettegolezzo ci ha pensato la stessa signora, affermando che tra di loro tutto procede a gonfie vele. All’interno della coppia lei è la più romantica anche se un tempo lo era Bonolis.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto sotto le lenzuola pare che ad oggi non ci sia più la stessa ‘euforia’ di un tempo, ha affermato Sonia.”All’inizio di ogni rapporto c’è solo chimica e non si può pretendere la stessa passione dopo tutti questi anni!”. Il loro amore ha preso un’altra piega con il tempo e alla base del loro rapporto c’è complicità, diverse passioni comuni e tante risate.