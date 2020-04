“Vatti a curare, stai sempre nuda…”: Naike Rivelli in topless coinvolge la madre Ornella Muti, è polemica [FOTO]

Naike Rivelli semi nuda insieme alla madre Ornella Muti

In occasione della Domenica delle Palme, Naike Rivelli ha voluto fare un regalo a tutti coloro che la seguono su Instagram, ben 258 mila follower. Nello specifico la 45enne che è in quarantena nella sua casa nel Piemonte si è fatta fotografare in balcone insieme alla madre Ornella Muti. E se quest’ultima, ancora una dea a 65anni era in vestaglia, la figlia ha voluto lanciare l’ennesima provocazione.

In pratica la modella era in topless e un paio di mutande. Ovviamente i seguaci sono andati in tilt riempiendola di complimenti e likes. Tuttavia non sono mancate le critiche. Degli utenti le hanno scritto di vergognarsi e di farsi curare visto che è fissata col nudo. (Continua dopo il post)

La modella contro Barbara D’Urso

In questi giorni di quarantena per il Covid-19, Naike Rivelli si è scatenata nel condividere dei contenuti sul suo profilo Instagram. La 45enne ha lanciato delle provocazioni ma anche delle pesanti accuse a due personaggi molto seguiti sui social. La prima è Barbara D’Urso, sua storica rivale, accusandola di non avere rispetto per i suoi dipendenti.

Infatti, per la figlia di Ornella Muti non è giusto che lei continui ad andare in onda con dei programmi di gossip e trash mettendo a rischio i suoi collaboratori. Inoltre le ha lanciato delle frecciate per l’Eterno Riposo che Lady Cologno ha recitato domenica scorsa con Matteo Salvini a Live Non è la D’Urso.

Naike Rivelli e gli appelli all’influencer Chiara Ferragni

Ma lo sfogo di Naike Rivelli sui social network non è terminato qui. La 45enne, infatti, in alcuni suoi post ha menzionato più volte Chiara Ferragni. Per quale ragione? Quest’ultima da qualche settimana sta promuovendo un’edizione limitata dei biscotti Oreo, ovvero con il suo marchio.

Secondo la figlia di Ornella Muti tale prodotto dolciario è cancerogeno perché è pieno zeppo di coloranti e zuccheri super raffinati. Quindi ha chiesto alla moglie di Fedez di non fare pubblicità a cose che potrebbero danneggiare i bambini e non solo.