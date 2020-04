Uomini e Donne: Anna Munafò rivela il nome scelto per il suo bambino

Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne, è in dolce attesa di un maschietto. Recentemente ha deciso di rivelare come si chiamerà

Uomini e Donne: Anna Munafò è in dolce attesa

Gli affezionati di Uomini e Donne ricorderanno bene Anna Munafò. Era stata scelta come tronista diversi anni fa e ha portato fino alla fine Emanuele Trimarchi e Marco Fantini. Anna ha scelto Emanuele ma dopo pochi mesi si sono lasciati.

Soltanto a distanza di anni si è poi saputo che agenzie si sono messe in mezzo alla storia e hanno portato dei problemi alla coppia. In ogni caso Anna ha trovato un nuovo amore in Giuseppe Favorita e si è sposata lo scorso 31 dicembre.

Qualche settimana fa ha annunciato di essere in dolce attesa di un maschietto. Lo ha scoperto ad ottobre e l’ha detto al marito facendo un bel pacchettino regalo del test di gravidanza. Tra loro è stato tutto molto veloce, perché hanno iniziato con i preparativi del matrimonio pochi mesi dopo l’inizio della loro relazione. Poi, un paio di mesi prima del matrimonio, lei era già incinta. Dopo i primi mesi un po’ complicati e pieni di paure, adesso sta andando tutto bene e l’ex tronista ha deciso di rivelare il nome scelto per il bambino.

Il nome scelto per il bambino

Anna il 4 aprile ha compiuto 34 anni e su Instagram ha deciso di mostrare il suo bel pancione con la scritta del nome scelto per il bambino. Si chiamerà Michael. Adesso non rimane che attendere la sua nascita che avverrà tra poche settimane ormai. (Continua dopo la foto)

Le ultime novità di Uomini e Donne

Anna Munafò è una delle troniste più apprezzate di Uomini e Donne e anche se lei non ha continuato la sua storia con la sua scelta, il programma di Maria De Filippi sta continuando negli anni a formare coppie e famiglie (vedi recentemente la nascita della piccola Arya, figlia di Clarissa Marchese e Federico Gregucci).

Tuttavia, il coronavirus ha fermato anche il dating show. Infatti, le persone non possono avere contatti tra di loro ed tutto sospeso. I tronisti erano Carlo Pietropoli, Daniele Dal Moro, Sara Shaimi e Giovanna Abate. Nel frattempo c’è una nuova modalità online che sta cercando corteggiatori virtuali per Giovanna Abate e Gemma Galgani. Che cosa sarà successo in questi mesi tra i protagonisti del programma?