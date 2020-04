Tiberio Timperi, Coronavirus, lutto e grande dolore per il giornalista

Lutto per Tiberio Timperi, il giornalista esprime il suo dolore per la scomparsa di Umberto Forcella, un dirigente morto a causa del coronavirus

Tornato a condurre insieme a Monica Setta “Uno Mattina in Famiglia”, programma Rai storico, Tiberio Timperi ha espresso il dolore per un lutto. E’ scomparso Umberto Forcella, un dirigente della emittente nazionale morto a causa del coronavirus. Il suo amico aveva collaborato per diversi anni con la Rai ed è stato uno di quelli che ha lavorato per renderla una grande azienda.

Il giornalista ha aperto la puntata di questa domenica con questa triste notizia e ha ribadito a tutti di stare a casa. Timperi ha voluto dedicare un approfondimento a questa emergenza e raccomandato a tutti come sia importante rimanere a casa. Solo stando a casa potremo vincere questa battaglia e debellare il covid19, una arma per contenere il virus.

Tiberio Timperi ricorda commosso il collega

Il giornalista e conduttore ha voluto dunque ricordare con affetto l’amico Umberto Forcella scomparso per aver contratto il virus. Il suo dolore era evidente e lo ha manifestato apertamente proprio all’inizio della puntata di Uno Mattina in Famiglia. Timperi non è una persona che ama mettere in piazza i propri sentimenti, tuttavia in questa occasione ha voluto ricordare l’amico per raccomandare a stare a casa.

Forse molti non si rendono conto di quanto questo sia importante. Timperi lo ha sottolineato più volte per far capire che è l’unico modo per evitare il contagio. Il che vuol dire anche che è l’unica soluzione per salvaguardare la propria salute. Il giornalista ha aperto la trasmissione con il ricordo dell’amico, una persona che è venuta a mancare a causa di questa pericolosa infezione.

Alla conduzione del programma con Monica Setta

Timperi conduce il programma insieme a Monica Setta, la collega con la quale condivide questa nuova edizione. Ed è stato dalle pagine del settimanale di Tv Sorrisi e Canzoni che prima dell’esordio Timperi ha lasciato un messaggio alla Setta. Qualche mese fa, in un’intervista al settimanale il giornalista rivolto a Monica ha detto che lui ha bisogno di tempo per carburare nei rapporti umani.

Quindi Monica non doveva aspettarsi che sin dal primo momento fra loro due si instaurasse una certa confidenza. Per dare il via ad un rapporto di amicizia o professionale Timperi ha bisogno di tempo ed è abituato a costruirlo giorno dopo giorno. Ma il più sembra sia stato fatto!