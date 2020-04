Samantha De Grenet stravolge il suo look non sembra neppure lei (Foto)

E’ completamente diversa Samantha De Grenet, la bella showgirl cambia look, eccola con i capelli biondi e cortissimi, irriconoscibile ma stupenda!

Non si ferma Samantha De Grenet e continua ad essere molto attiva sui social. La showgirl è sempre in contatto con i suoi follower e non perde occasione di pubblicare scatti sulla sua quotidianità. Di recente uno scatto ha lasciato tutti senza parole. Cosa è successo? La bellissima e affascinante 49enne ha postato una foto in cui appare irriconoscibile.

Insomma, Samantha De Grenet ha cambiato totalmente look, lo ha decisamente stravolto. Infatti, non ha più i capelli lunghi, scuri e ricci, ma li ha biondi e il taglio è cortissimo. Il suo nuovo look ha spiazzato tutti ma sono stati in tanti a farle i complimenti, anche perché le sta davvero bene. Ma cosa credete, che la De Grenet abbia detto addio ai suoi capelli lunghi? No, si trattava solo di una parrucca!!

Il look di Samantha De Grenet era solo una parrucca

La verità è emersa poco dopo e la De Grenet è apparsa nuovamente con i suoi bellissimi riccioli lunghi. Tuttavia, ha constatato che anche i capelli corti e biondi le stanno benissimo e che se decidesse di cambiare look i suoi fan la apprezzerebbero. Samantha qualche mese fa è stata ospite di Verissimo, il programma di canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

In quella occasione ha parlato del percorso doloroso che ha attraversato a causa della sua malattia. A Samantha in passato è stato diagnosticato un tumore al seno. La showgirl lo aveva scoperto mentre stava trascorrendo una vacanza con la sua famiglia. La De Grenet ha detto che in quel momento si sentiva in un altro mondo, ha pianto disperatamente e pensava solo alla sua famiglia.

La De Grenet ha voluto dare un messaggio alle donne

Grazie alle persone che ha vicino ha potuto superare tutto e tornare a vivere. La showgirl non aveva mai parlato prima perché convinta che per affrontare questo argomento si debba essere pronte. Ma soprattutto bisogna dare agli altri un messaggio di forza e non di debolezza.

La malattia l’ha profondamente toccata e solo adesso ha avuto il coraggio di parlarne e di dare coraggio alle altre donne che combattono. Tutto per fortuna è andato bene, ma la showgirl ha fatto intendere che bisogna darsi da fare per riprendersi. E lei lo ha fatto!