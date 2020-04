“Lo faccio di continuo, sono una maniaca del…”: Ambra Angiolini vuota il sacco, ecco la sua fissazione

Ambra Angiolini si confessa al Corriere della Sera

Ambra Angiolini e la sua famiglia sanno perfettamente cosa sta accadendo nel bresciano a causa dell’emergenza Coronavirus. La nota attrice, infatti, insieme ai suoi due figli avuto da Francesco Renga abitano nella città lombarda e quotidianamente sentono le sirene delle ambulanze e le campane delle chiese suonare a morto.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha aperto una raccolta fondi insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo per comprare delle attrezzature mediche da donare agli ospedali della zona. Per ammazzare il tempo, però, oltre a fare delle dirette su Instagram la Angiolini si dedica moltissimo alla pulizia ed igienizzare il suo appartamento.

La lontananza da Massimiliano Allegri

Intervistata dal Corriere della Sera, Ambra Angiolini ha parlato della sua quarantena per Covid-19 rivelando che nonostante sia in casa è piena zeppa di impegni. La chiusura prolungata delle scuole ha fatto si che Jolanda e Leonardo, i suoi figli adolescenti fanno delle lezioni online. Ovviamente la nota attrice è molto preoccupata per quello che sta accadendo nella sua amata Brescia, ma soffre anche la lontananza col compagno Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus.

Quest’ultimo, infatti, sta trascorrendo il suo isolamento a Livorno insieme alla persone più care. Quindi, visto la distanza i due innamorati si tengono in contatto o via telefono. “Siamo vecchio stile, più che videochiamate, semplici telefonate. Abbiamo vite complicate: tutti veniamo da una famiglia di appartenenza e quando scoppia un caso del genere i primi affetti dominano su tutto il resto. Anche questo è un modo per diventare grandi in amore”, ha confessato l’ex di Renga.

Ambra Angiolini e la fissazioni per le pulizie

Nonostante non abbia impegni fuori casa la giornata di Ambra Angiolini inizia molto presto. Infatti l’attrice si sveglia intorno alle sette, poi controlla la connessione internet e inizia a fare le faccende domestiche. La compagna di Massimiliano Allegri disinfetta ogni angolo del suo appartamento facendolo in modo quasi maniacale.

In questo modo oltre a pulire si tiene in movimento per mantenere il suo fisico asciutto, ogni tanto sgarra perché cucina dei piatti prelibati col secondogenito Leonardo. ”Mi metto a fare le pulizie, sono una maniaca e abbino la disinfezione all’attività fisica. Mentre sbatto coperte e tappeti, cerco di fare squat e flessioni e di essere di aiuto a un corpo che in questo periodo ingerisce cibo in maniera anomala rispetto al solito“, ha concluso la Angiolini.