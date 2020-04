Francesca Tocca rompe il silenzio: ‘Mi avete rotto il…

Francesca Tocca ha rotto il silenzio dopo tanto tempo e ha mandato un messaggio chiaro e diretto. Ecco che cosa ha scritto la ballerina

Amici 19: Francesca Tocca e Valentin insieme

Si vociferava da tempo di una relazione tra Valentin, ballerino di latino americano e concorrente di Amici 19, e Francesca Tocca, ballerina professionista del talent.

Le voci hanno subìto una battuta d’arresto quando il marito di Francesca, Raimondo Todaro, ha difeso Valentin nella puntata in cui è stato eliminato da Maria De Filippi. Invece, Valentin dal suo profilo Instagram ha pubblicato un lungo messaggio in cui ha spiegato la sua versione dei fatti.

Durante le vacanze natalizie, mentre lui era in Romania dalla sua famiglia, Francesca gli ha scritto e gli ha detto che gli mancava non proprio come un amico. Da quel momento si sono sempre sentiti e poi si sono visti tutti i weekend. Pubblicando quel messaggio, però, Valentin ha anche annunciato la fine della loro relazione perchè lui voleva portare rispetto alla famiglia di lei.

Francesca Tocca rompe il silenzio

Francesca, prima di quel messaggio di Valentin, continuava a pubblicare Instagram Stories palesemente dedicate a lui. C’erano video delle loro coreografie eseguite al pomeridiano e al Serale, musiche romantiche, cuori, foto di leoni e leonesse. Quel post dev’essere stato un fulmine a ciel sereno per la ballerina che dopo ha smesso di seguire Valentin su Instagram.

Qualche giorno dopo ha pubblicato il pezzo di una canzone e in molti si sono chiesti se fosse riferito a Valentin. In generale c’è comunque l’impressione che Francesca voglia stare insieme a lui. Poco fa, Francesca ha scritto, invece, un messaggio molto chiaro e diretto a chi le scrive in continuazione e probabilmente le sta chiedendo di chiarire la situazione con Valentin e con il marito.

Lei inizialmente ha scritto un delicato “mi avete un po’ rotto le scatole“, per poi essere più diretta con un “mi avete rotto il c***o, le scatole non rendono tanto l’idea“. Insomma, sembra che Francesca sia molto arrabbiata per tutta questa situazione. Probabilmente la sua versione dei fatti non la sentiremo mai. Voi che cosa ne dite?