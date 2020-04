Francesca Fialdini senza trucco e spettinata: la 40enne come non l’avete mai vista

View this post on Instagram

Tra mare e montagna non so scegliere. Entrambe sono dimensioni che possono farmi trovare armonia e sintesi. È stata un'estate breve dal punto di vista delle vacanze ma a stretto contatto con il silenzio e la natura. È la nostra casa. Abbiamo il dovere di difenderla come premessa contro ogni ingiustizia. E a vantaggio di tutti! Declinare il progresso (e ciò che comporta in termini di scelte politiche e sociali) con la difesa dell'ambiente è l'unica via per un futuro possibile su questa #Terra. Ora lo sappiamo. Non possiamo più aspettare. Lo so sono parole scritte, dette, ripetute all'infinito. Ma non abbiamo ancora imparato che dipende da ciascuno di noi. E allora continuiamo a ricordarcelo. #naturacasacomune #naturelovers #climatechange