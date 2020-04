Il Paradiso delle signore trama 7 aprile 2020: Federico inizia a sospettare di Roberta

Nel corso dell’episodio di martedì 7 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore si lascerà sfuggire qualcosa di troppo dinanzi a Federico. Il giovane incomincerà quindi a nutrire dei grossi sospetti circa la fedeltà di Roberta.

A villa Guarnieri, intanto, ci sarà un enorme colpo di scena. Umberto, infatti, avrà una pesante lite con suo figlio Riccardo, a seguito della quale prenderà una decisione molto importante circa il suo patrimonio.

Grande prova per Laura al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore Vittorio continuerà a puntare su Laura e il 7 aprile 2020 le assegnerà un incarico molto importante. La Venere dovrà confezionare 100 uova di Pasqua da distribuire ai suoi clienti in vista delle festività. La fanciulla accetterà di buon grado l’incarico ma, allo stesso tempo, si renderà conto che si tratta di qualcosa di troppo grande per lei. Inaspettatamente, però, riceverà un gentile aiuto.

In casa Amato regnerà il caos. La situazione diventerà sempre più tesa tra Agnese e Gabriella e Salvatore sarà sempre più provato. Per tale ragione, durante una chiacchierata in caffetteria con Marcello, si lascerà scappare qualcosa di troppo su Roberta. Il giovane, però, non farà molto caso alla presenza di Federico. Il giovane Cattaneo, infatti, rimarrà spiazzato e comincerà a vacillare la sua fiducia verso la fanciulla.

Spoiler 7 aprile 2020: problemi per Federico e Riccardo

Ricordiamo che Federico sarà in procinto di partire per la Svizzera per sottoporsi al delicato intervento chirurgico. Per questo motivo, necessiterebbe solo di tanto sostegno e tranquillità. Ma i problemi non saranno solo questi. Nell’episodio del Paradiso delle signore del 7 aprile assisteremo anche ad una lite tra Umberto e Riccardo. Quest’ultimo scoprirà che è stato suo padre a far tornare Ludovica e si arrabbierà moltissimo.

La lite prenderà una piega davvero assurda, al punto che il commendatore deciderà di firmare alcuni documenti. Si tratta di certificati molto importanti che decreteranno un cambio per quanto concerne la gestione del patrimonio. Guarnieri senior solleverà suo figlio dall’incarico assegnando tutto ad Adelaide e Achille. Si tratterà di una mossa estremamente positiva per Ravasi, il quale vedrà il suo piano compiersi gradualmente.