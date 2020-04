‘Allenamenti bollenti…’:Guendalina Tavassi fuori di seno, la canotta trasparente mostra più del dovuto (FOTO)

Guendalina Tavassi è entrata a far parte del mondo dello spettacolo nel 2010 grazie alla partecipazione come concorrente del Grande Fratello. Da dopo questa esperienza è diventata un’opinionista Tv, soprattutto in programmi Mediaset. Nel 2018,invece, è stata una delle concorrenti femminili di Tale e quale show.

Attualmente la bella influencer è molto attiva anche sui social. Il profilo Instagram di Guendalina Tavassi è seguito da oltre 940 mila followers. Ogni giorno la showgirl riesce a lasciare a bocca aperta i suoi seguaci mostrandosi sexy e in pose sensuali. In uno dei suoi ultimi post Guenda si è davvero superata mettendo in evidenza ancora una volta le sue forme da capogiro.

Guendalina Tavassi e i suoi allenamenti bollenti in quarantena

Guendalina Tavassi come tutti in questi gironi sta cercando di occupare a pieno le sue giornate. La giovane influencer, non si dedica solo ai figli e alla cucina ma pratica anche molto sport. Insieme al suo compagno passa molte ore ad allenarsi e proprio in uno dei suoi ultimi allenamenti, ha mandato in delirio i fan.

Bella, sexy e prorompente, Guendalina Tavassi non ha di certo vergogna a mettersi in mostra. Nella foto in questione la vediamo con addosso un micro top bianco con delle trasparenze che evidenzia il suo seno. Stto un leggins di colore nero. (Continua dopo il post)

Il successo della show girl grazie al GF

Guendalina Tavassi ama molto prendersi cura del proprio corpo. Ogni giorno, infatti, dedica molto tempo agli allenamenti trovando nello stesso modo il tempo di lavorare. Grazie ai suoi numerosi follower, è diventata una nota influencer e riceve molti consensi sui social. Grazie alla partipazione al Grande Fratello nel 2010 e le varie apparizioni nei salotti televisivi, Guendalina è riuscita a fare della sua passione il proprio lavoro.

Ogni giorno, da consigli sulla cura del corpo e della pelle i sopratutto il pubblico maschile molto i suoi suggerimenti. Inoltre, non mancano nemmeno scatti bollenti dove evidenza le sue curve perfette con pose sexy e sensuali. Per molti utenti è definita una vera e propria bomba…