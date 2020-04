Una Vita anticipazioni spagnole: Laura accusa Felipe di violenze carnali

Le anticipazioni spagnole delle puntate di Una Vita, che andranno in onda nel mese di aprile, rivelano momenti molto difficili per la famiglia Alvarez Hermoso Salmeron. Quest’ultima è stata accusata degli omicidi di Marcia e Ursula. Tuttavia, non essendoci abbastanza prove contro di lei, la dama verrà rilasciata.

Una volta fatto ritorno a casa, quindi, si adopererà per vendicarsi di Felipe. Durante una conversazione con la domestica Laura, la Salmeron apprenderà che suo marito avrebbe abusato della fanciulla. Questo, ovviamente, porterà a delle conseguenze inaspettate.

Anticipazioni spagnole: Laura parla con Genoveva

Nel corso delle prossime puntate spagnole di Una Vita le anticipazioni ci svelano che accadranno molti colpi di scena. Felipe e Laura si ritroveranno improvvisamente sdraiati a letto insieme. L’Alvarez Hermoso, però, dirà di non ricordare assolutamente nulla di quanto accaduto la notte precedente. L’unica cosa che rammenta è di aver bevuto davvero parecchio. La fanciulla, però, avrà una visione completamente diversa di quanto accaduto.

Non appena Genoveva tornerà a casa, infatti, confesserà alla padrona che il marito ha abusato di lei. La Salmeron, ovviamente, coglierà l’occasione per farla pagare a Felipe e spiffererà quanto accaduto in tutto il quartiere. L’avvocato, allora, proverà a difendersi, ma i vicini sembreranno non credere a nulla della sua versione dei fatti. Dopo poco, Genoveva caccerà di casa suo marito con l’accusa di averla tradita e di aver violentato un’altra donna. Per il giovane, dunque, le cose si metteranno davvero male.

Una Vita: Felipe allontanato da tutti

Alla luce dei fatti, è bene fare una precisazione. Il personaggio di Laura è da sempre stato molto ambiguo. Non si sono ben comprese le sue reali intenzioni e il colore della sua anima. Una cosa è, però, certa, la donna nasconde sicuramente dei segreti. Ad ogni modo, tornando alle anticipazioni spagnole di Una Vita, vedremo che Genoveva ruberà un biglietto al cui interno ci sono della parole scritte con la calligrafia di Marcia.

Inutile dire che le sue intenzioni non saranno certamente pacifiche. Felipe, dal canto suo, continuerà ad essere rifiutato dai vicini, i quali saranno sempre più convinti della sua colpevolezza.