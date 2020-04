Amici 19, Javier e Nicolai hanno recitato un copione? Spunta un retroscena inedito (VIDEO)

Amici 19 è volto al termine, ma continuano le polemiche che vedono come protagonisti Javier e Nicolai. I due artisti si sono duramente scontrati durante tutta la durata del talent show. In queste ore, però, le talpine del Vicolo della news hanno portato alla luce dei retroscena inediti.

Andando un po’ a ritroso sui profili Instagram di entrambi i protagonisti, pare proprio che i due ragazzi fossero già amici. A testimoniare tutto ciò ci sarebbero dei like e dei commenti risalenti ad ottobre 2019. Questo ha fatto immediatamente sorgere i sospetti degli utenti di Twitter.

Il retroscena su Javier e Nicolai

Javier e Nicolai non sono mai andati molto d’accorso ad Amici 19. Tuttavia, una volta usciti dal talent show, i due sembrano essere molto in sintonia. Questo repentino cambio di atteggiamento ha, ovviamente, sollevato qualche perplessità. Inoltre, i due ragazzi hanno anche annunciato di essere andati a convivere e di trascorrere in reciproca compagnia questa quarantena.

Ad ogni modo, a gettare sempre più ombre sulla vicenda ci ha pensato un’altra questione. Stando a quanto emerso da poche ore sul web, pare che i due non solo si conoscessero già, ma potrebbero essere sempre stati amici. L’esistenza di alcuni like e commenti reciproci, risalenti ad un bel po’ di mesi fa, no sta facendo altro che indispettire i telespettatori che tanto li avevano apprezzati e votati. (Continua dopo il video)

Le accuse dei telespettatori di Amici 19

Su Twitter, infatti, molti utenti stanno cominciando ad accusare Javier e Nicolai di aver recitato un copione durante tutta la durata di Amici 19. I due protagonisti potrebbero aver inscenato delle finte discussioni solo per far parlare un po’ di sé. Naturalmente, per ora, non ci sono conferme di tutto ciò. I due, infatti, potrebbero anche aver sviluppato una sana rivalità e competizione per le numerose sfide che li hanno visti faccia a faccia.

Tale rivalità, quindi, potrebbe non avere nulla a che vedere con le ipotesi di complotto che si stanno diffondendo sui social. Ad ogni modo, per adesso, nessuno dei protagonisti è intervenuto sulla vicenda per chiarire ulteriormente la questione. Non ci resta che attendere per vedere se lo faranno.