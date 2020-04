Antonio Zequila contro Patrick e Sossio del GF VIP: “Non posso accettare che in tv…”

Nell’ultimo numero in edicola di Chi, quello di mercoledì 8 aprile, è presente un’intervista di Antonio Zequila contro Patrick Pugliese e Sossio Aruta. Er Mutanda non è mai andato troppo d’accordo con i due ex coinquilini sopra citati. Ad ogni modo, in occasione dell’intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini, ha avuto il piacere di andare più a fondo.

Nel caso specifico, l’attore ha messo in evidenza alcuni comportamenti completamente errati che assumono i due gieffini ancora in gara. Inoltre, ha anche ribadito una sorta di “minaccia” che attuerà nel caso in cui si dovesse aggiudicare la vittoria il calciatore.

Cosa farà Zequila se dovesse vincere Sossio

Antonio Zequila è tornato a tuonare contro Patrick e Sossio. Partendo dal primo, l’attore ha detto di reputare assurdo che un personaggio come Aruta sia arrivato in finale, ma non solo. Il protagonista ha anche ribadito che nel caso in cui fosse lui ad aggiudicarsi la vittoria, lui lascerà per sempre la televisione e si dedicherà solo al cinema. Premiare un esempio simile è per lui una cosa deplorevole.

Dopo aver speso queste parole così velenose contro il compagno di Ursula Bennardo, l’ex gieffino è passato all’altro suo acerrimo nemico. In merito a Pugliese ha esordito scusandosi per averlo chiamato “lardoso” in occasione della semifinale del GF VIP, tuttavia, ha rincarato la dose aggiungendo altri particolari.

Antonio contro Patrick nell’intervista

L’attore, infatti, ha detto che il ragazzo è un esempio assolutamente sbagliato da mandare in televisione. Una tv che si rispetti non può accettare di mandare in onda una persona che ingurgita cibo in quel modo. Insomma, le parole adoperate da Antonio Zequila contro Patrick e Sossio sono state davvero molto forti e velenose. L’attore ha fatto principalmente leva sui modi e gli atteggiamenti dei due concorrenti.

Entrambi, infatti, non possono essere certamente definiti esempi di galanteria e gentilezza, per tale ragione, non dovrebbero mai andare in onda. Ad ogni modo, in caso di vittoria di Sossio, Antonio rispetterà la parola data? Non ci resta che attendere la puntata di questa sera, su Canale 5, per scoprire come andrà a finire.