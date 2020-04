“Separati in casa…: Maria De Filippi, la confessione su Maurizio Costanzo per il periodo di quarantena

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo separati in casa

Come tutti gli altri, anche Maria De Filippi e Maurizio Costanzo stanno trascorrendo la quarantena per il Coronavirus nel loro appartamento romano ai Parioli. Rispetto ad altre coppie, però i due volti noti della televisione italiana devo rispettare elle regole più ferree per evitare il contagio da Covid-19.

Delle precauzioni non solo per il loro stato di salute ma anche perché fino a qualche giorno fa Queen Mary era in onda col Serale di Amici 19, quindi a contatto, anche se a distanza, con altre persone. A rivelare il tutto ci ha pensato la stessa padrona di casa di Uomini e Donne attraverso una lunga intervista per il Corriere della Sera. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto.

La drastica decisione di Maria De Filippi

Maurizio Costanzo non è più giovanissimo, infatti qualche mese fa ha spento 81 candeline. Tuttavia, nonostante dei dolori dovuti all’età, il conduttore de L’intervista ha un’ottima salute. Nonostante tutto, il marito di Maria De Filippi rientra nella fascia a rischio per l’epidemia di Covid-19 contro cui l’Italia è il resto del mondo sta combattendo da oltre un mese.

Per questa ragione la professionista pavese che lavora a Mediaset da oltre 20 anni, ha preso ogni precauzione possibile per limitare il contagio. Ovviamente la sua scelta ha comportato dei grossi sacrifici rispetto alle stragrande maggioranza delle coppie vive insieme e possono anche abbracciarsi.

La decisione per preservare la salute di Costanzo

Come anticipato prima, la stessa Maria De Filippi ha spiegato tutto attraverso il noto quotidiano il Corriere della Sera. La professionista pavese e il marito Maurizio Costanzo stanno continuando a vivere sotto lo stesso tetto ma nello stesso tempo hanno deciso di mantenere anche all’interno dell’appartamento le distanze di sicurezza.

Ad esempio, pranzano e cenano allo stesso tavolo ma rimanendo distanti almeno un paio di metri. Poi la conduttrice di C’è Posta per Te è il giornalista romano non si rilassano assieme sul divano e così via. Parlando delle misure di precauzione Queen Mary ha spiegato anche che fa un grande uso di disinfettanti: “A casa tutto è disinfettato con l’alcool, all’ingresso c’è l’Amuchina”.