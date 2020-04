Giulia De Lellis rompe il silenzio e risponde a una critica pesante

Giulia rompe il silenzio

Giulia De Lellis è il personaggio pubblico più discusso del momento sui social. Da qualche mese ha ufficializzato la fine della sua relazione con Andrea Iannone senza spiegare il motivo. Fino all’ultimo ha negato di trascorrere la quarantena accanto ad Andrea Damante, però sono usciti allo scoperto.

I fotografi li hanno beccati mentre si stavano recando a fare la spesa al supermercato. Per molti utenti social la situazione è poco chiara. Del resto Giulia non ha speso belle parole per l’ex ed ora sono più uniti che mai. Qualche ora fa ha voluto rispondere alle forti accuse di una persona nota al pubblico del piccolo schermo.

‘Tranquilli al massimo mi faccio male io mica voi’

Giulia rompe il silenzio dopo l’ennesimo attacco ricevuto sulla sua presunta incoerenza. Stavolta ha deciso di rispondere al post di Selvaggia Lucarelli, l’opinionista più temuta della televisione italiana. Ha detto che la ragazza non ha imparato nulla dalla dolorosa esperienza del tradimento. Il fatto che abbia perdonato Andrea dimostra che non ama abbastanza sé stessa, calpestando così la sua dignità di donna.

Per questo motivo il libro non è altro che un bluff o, peggio ancora, un modo studiato a tavolino per ottenere visibilità. Davanti a una simile accusa la diretta interessata è intervenuta per invitare tutti a essere meno pungenti. Con la solita ironia, ha confessato che sperava in un sostegno della Lucarelli perché ne sa qualcosa di tradimento.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di riportare per iscritto una verità che le ha procurato dispiaceri. Allo stesso tempo è consapevole di aver aiutato tante persone che hanno sfogliato le pagine del suo testo. Attualmente ha ritrovato il sorriso accanto a colui che le ha mancato di rispetto anni fa. Accetterà le conseguenze della sua scelta, anche perché nessuno soffrirà per l’ennesima volta se non lei.

Il gesto di Iannone

Secondo gli amici più stretti sembra che il campione di motociclismo si sia recato a Pomezia per parlare con Giulia. E’ andato a casa dei suoi familiari e, con grande rammarico, ha saputo che sta affrontando la quarantena con l’ex fidanzato. Di conseguenza non si può più tornare indietro. Ormai per lui è un capitolo chiuso mentre altri stanno mettendo in dubbio tutto ciò che ha fatto la coppia nata a UeD.