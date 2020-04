Amadeus quanto guadagna? Stipendio e cachet del conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno

La lunga carriera artistica di Amadeus

Senza ombra di dubbio Amadeus è un uno dei volti più amati ed apprezzati della televisione italiana. Nella sua lunga carriera ha condotto molti programmi di successo, soprattutto in Rai e una breve parentesi anche a Mediaset. Il professionista siciliano ma impiantato a Verona ha esordito giovanissimo come dj alla radio, ma sin da piccolo il suo grande sogno era fare il presentatore.

E per quest’anno, dopo Soliti Ignoti – Il Ritorno che al momento è sospeso per l’emergenza Covid-19, ha avuto il grande merito di ricevere il mandato per presentare e direttore artistico del Festival di Sanremo. Ma quanto guadagna il padre di José?

I possibili compensi in Rai e del Festival di Sanremo 2020

Ovviamente non abbiamo le conferme ufficiali dei suoi guadagni in Rai, infatti si parla solo di rumors. Ma stando ad alcune informazioni riportati da portali attendibili, facendo riferimento ai dati diffusi da Prima Comunicazione nel 2017, il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, Amadeus percepirebbe circa un milione di euro all’anno come presentatore nella tv di Stato. Tutt’altra storia per quanto riguarda il compenso ricevuto durante la sua conduzione e direzione artistica alla 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020.

Sappiamo che il suo collega e predecessore Claudio Baglioni nel 2019 guadagnò ben 585.000 euro. Allora fu lo stesso Corriere della sera a svelare le cifre percepite dal noto cantautore romano.

Quindi, molto probabilmente anche Amadeo Sebastiani potrebbe aver incassato la stessa cifra. Alcune voci diffuse dal portale Dagospia a gennaio 2020 dicono che il cachet del marito di Giovanna Civitillo per la kermesse canora sarebbe tra i 500 e i 600 mila euro.

Le curiosità su Amadeus

Non tutti sanno che Amadeus ha chiamato il secondogenito José in onore dell’ex allenatore dell’Inter José Mourinho. Poi è un grande appassionato di equitazione ed è pure daltonico, ovvero fa fatica a distinguere alcune tonalità di colori. E’ un grande amico ci Rosario Fiorello che è pure il suo testimone di nozze al suo primo matrimonio con Marisa Di Martino, ormai sua ex.