Ballando Con Le Stelle, ecco le novità di Milly Carlucci sullo show

Le novità di Milly

A causa della pandemia mondiale molti programmi televisivi sono stati sospesi e non andranno in onda quelli previsti nella stagione primaverile. Tra questi c’è Ballando Con Le Stelle di Milly Carlucci, lo show concentrato sul mondo del ballo. Da anni appassiona gli italiani e il merito è di coloro che si mettono alla prova in pista. Purtroppo non si possono fare delle previsioni su quando si tornerà alla normalità.

La conduttrice, però, ha dichiarato che lei e il suo team continuano a lavorare. Già stavano facendo le prove in studio quando la situazione è precipitata. All’inizio si erano organizzati seguendo le nuove misure di sicurezza, però poi tutto è cambiato inaspettatamente. Non per questo si sono fermati, anzi hanno in mente uno show online mai visto fino ad ora.

‘Io resto a casa show’

Le novità di Milly, come sempre, sono impeccabili e originali. Lo show online andrà in onda sui canali social del programma per ben due volte a settimana dal 7 aprile. I giorni scelti sono il martedì e il venerdì alle ore 14:00. Si tratta di un gioco fatto di sfide tra i maestri e i ballerini professionisti.

Lo scopo è intrattenere il pubblico con delle esibizioni da togliere il fiato. In ogni puntata ci saranno delle prove che non riguardano solo la danza. Per questo motivo sarà più divertente vedere tutti all’opera. Nella prima puntata Paolo Belli e Simone Di Pasquale si sfideranno e saranno giudicati da Fabio Canino. Nel frattempo coglieranno l’occasione per lanciare un messaggio importante: sostenere economicamente il dipartimento della protezione civile.

Per questo motivo saranno menzionate spesso le coordinate bancarie. Si tratta di una donazione a scopo benefico, alla quale la produzione ha partecipato autotassandosi. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo. Del resto gli italiani desiderano qualsiasi forma di intrattenimento in questo periodo.

‘I nostri ballerini continuano a fare lezioni grazie alle nuove tecnologie’

Dato che non è un periodo facile per nessuno, i produttori di Ballando Con Le Stelle stanno pensando ai telespettatori di tutte le età. Al mattino vengono proposti dei programmi sul risveglio muscolare al mattino. Il pomeriggio, invece, un maestro insegna una semplice coreografia che si può fare tranquillamente in casa. Sia adulti che bambini possono farlo. Non a caso ci sono anche lezioni di ballo per i bambini.