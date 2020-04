Pago e Serena: nuova consapevolezza e decisione importante sul matrimonio

Pago e Serena stanno trascorrendo insieme questo periodo di ‘quarantena forzata’ dovuta al Coronavirus. Non mancano le liti, ma ecco che cosa hanno raccontato in una nuova intervista

Pago e Serena, nuova convivenza: ecco come sta andando

Pago e Serena hanno affrontato le difficoltà del loro rapporto in televisione. Dopo sette anni di relazione e di convivenza a Cagliari, il cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno deciso di affrontare la seconda edizione di Temptation Island Vip.

In questa occasione lei si è avvicinata molto al tentatore Alessandro iniziando una sorta di flirt. Ha deciso di lasciare Pago e, dopo il programma, ha trascorso un weekend con Alessandro. Tuttavia, qualcosa l’ha fatta tornare sui suoi passi.

Infatti, Serena ha deciso di andare al Grande Fratello Vip, in cui Pago era un concorrente, per cercare di recuperare la loro storia. Questo, però, non è piaciuto affatto al pubblico a casa. Pago era super favorito per la vittoria, ma l’ingresso di Serena come concorrente ha cambiato le carte in tavola. La produzione ha deciso di ignorare più volte il parere del pubblico, contro l’ex tronista. Alla prima occasione in cui ha avuto voce in capitolo, però, il pubblico ha deciso di eliminare entrambi.

Adesso stanno convivendo a casa di lei e tra loro è cambiato tutto. Ci sono ancora litigi, ma adesso è tutto diverso. Lo hanno spiegato proprio loro in una recente intervista al settimanale Oggi. Ecco qui di seguito le loro dichiarazioni.

Nuova consapevolezza e decisione importante sul matrimonio

Serena ha spiegato che in questa convivenza 2.0 ci sono ancora dei litigi tra di loro. Prima dell’esperienza televisiva ogni volta che litigavano mettevano in discussione il loro rapporto. Oggi, invece, nessuno dei due può chiudere la porta e andarsene, quindi c’è sempre la voglia di ridimensionare e chiarire. L’ex tronista ha anche rivelato che se tutto quello che hanno vissuto in tv li ha portati a questo, rifarebbe tutto.

Pago ha detto di aver trovato una chiave di comprensione con Serena e che le cose stanno andando meglio tra loro. Tuttavia, se dovesse esserci questo matrimonio del quale si è parlato tanto, il cantante ha preso una decisione. Dopo il caos mediatico che li ha travolti, ha deciso di non ammettere nessun telefonino alla festa, che sarà privata. Il luogo e la data non si sapranno mai sui giornali. Che cosa ne pensate di questa decisione?