Eleonora Daniele “Da quando è andato via è rimasto un vuoto”

Eleonora Daniele, la gravidanza arrivata dopo una clamorosa perdita

Eleonora Daniele, ex gieffina e ormai da tanti anni conduttrice Rai, è una tra le più amate nel mondo della televisione. Non è difficile crederlo visto che è una persona davvero in gamba che riempie le giornate di molti italiani, anche in questo difficile momento. Sì perché mentre tanti altri conduttori in accordo con la RAI hanno deciso di sospendere le riprese, lei ha scelto di proseguire, per rimanere accanto ai suoi amati telespettatori.

Registra dal lunedì al venerdì, ad accompagnarla è il marito Giulio Tassoni che non la lascia mai da sola. La donna infatti è in gravidanza e sta per arrivare al termine. A breve partorirà il suo primo figlio. Ma a proposito della gravidanza racconta dei particolari che toccano profondamente i nostri cuori.

Fino a qualche anno fa Eleonora non pensava di avere l’istinto materno. Nessuna voglia di affrontare una gravidanza, nessuna voglia di occuparsi e preoccuparsi di un figlio. Dopo la scomparsa del fratello, le cose però sono cambiate. Ha sentito il dentro di sé la voglia di avere un figlio che potesse darle l’affetto di cui sa di avere bisogno.

Eleonora Daniele, il difficile racconto della sua vita privata

Eleonora Daniele Infatti qualche mese fa si è aperta ed ha raccontato al suo pubblico di avere recentemente perso il fratello autistico che a quanto pare lei ha cresciuto proprio come fosse un figlio senza essersi accorta. Non si era resa conto di essere legata a lui mediante un cordone ombelicale che si è spezzato quando il fratello è deceduto.

Il ragazzo era autistico ecco perché lei se ne occupava da quando aveva 10 anni. Ai tempi la madre lavorava e le sorelle erano fuori. Quindi non rimaneva che impegnarsi e fare la mamma del fratellino.

Questo non le ha dato la possibilità di pensare ad avere un figlio, ma adesso si è resa conto che ha vissuto il fratello come fosse tale. Da quando lui manca, nella sua vita manca qualcosa di importante. A proposito della gravidanza afferma che non ha voluto sapere nulla, vuole che tutto rimanga un segreto, affronterà qualunque cosa quando sarà il momento, proprio come un’incognita.

Una donna che non rinuncia al suo lavoro

Intanto la potremo vedere in TV impegnata con il suo programma ancora fino a maggio, dopo di che ritornerà nel periodo autunnale. I telespettatori felici stanno godendo della sua presenza per qualche ora il pomeriggio, nonostante il suo programma abbia subito una riduzione di un’ora e mezza.