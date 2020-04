Antonella Elia ha una crisi di nervi in diretta al GF VIP: “Ti strappo i capelli” (VIDEO)

Anche in occasione dell’ultima puntata del GF VIP, Antonella Elia non ha perso la sua indole litigiosa ed ha avuto una vera crisi di nervi in diretta. L’ex valletta di Mike Bongiorno non è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria e neppure a salire sul podio, tuttavia, in molti ritengono che abbia realizzato un bel percorso.

Nonostante le funeste discussioni, molti fan ritengono che almeno lei, a differenza di altri, ha avuto il coraggio di esporsi e di dire sempre la sua opinione. Ad ogni modo, in occasione della puntata di ieri, la donna ha avuto una pesantissima discussione con Licia Nunez.

Lo scontro tra Licia Nunez e Antonella Elia

Una volta uscita dalla casa del GF VIP, Antonella Elia è stata condotta nello studio, all’interno del quale c’erano pochissimi ex concorrenti ed ha avuto una crisi. In tale occasione, la donna ha avuto il dispiacere di confrontarsi con la compagna di Barbara Eboli. Non appena l’attrice ha visto arrivare la showgirl non ha perso occasione per attaccarla pesantemente. Le due si sono duramente scontrate, al punto che la Elia ha confessato di provare pena per la sua interlocutrice.

Per tale motivo, non reputava nemmeno opportuno risponderle a dovere. La Nunez, però, dal canto suo, ha risposto di provare una profonda compassione. Tali parole hanno fatto perdere le staffe alla showgirl la quale ha esortato la sua ex compagna d’avventura a darsi una calmata quanto prima.

La showgirl furiosa nello studio del GF VIP

Antonella Elia, in diretta al GF VIP ha avuto una crisi contro Licia Nunez e l’ha minacciata di tirarle tutti i capelli. A raffreddare subito gli animi, però, ci ha pensato Alfonso Signorini. Il conduttore ha provato a sdrammatizzare la cosa invitando le due donne a rispettare le dovute distanze di sicurezza. Dopo poco tempo, il presentatore ha liquidato le due protagoniste ed è passato a trattare altre dinamiche. (Clicca qui per il video)

La situazione è, quindi, rientrata in poco tempo. Ad ogni modo, questo episodio non ha fatto altro che denotare che lo spirito molto battagliero della Elia non è stato messo a freno neppure in occasione della puntata conclusiva di questo reality show.