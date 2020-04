Beautiful, spoiler Usa: Rick e Maya tornano in città

Nelle puntate americane di Beautiful, due amati protagonisti faranno il loro ritorno. Si tratta di Rick e Maya, lontani da Losa Angeles da tanto tempo. I due arriveranno in città dopo l’allontanamento di Xander e Zoe, cacciati dalla Forrester Creations per aver tenuto nascosta a Hope la verità sulla piccola Beth.

Nel frattempo, Katie avrà un collasso e le sue condizioni di salute peggioreranno rapidamente, tanto che il medico sarà costretto a dare una prognosi infausta a Bill. A quel punto, Shauna avrà un’idea che potrebbe risolvere le cose.

Beautiful, anticipazioni: Carter nella vita di Maya

Maya tornerà a Los Angeles in compagnia di Rick, ma non porterà belle novità. Stando alle anticipazioni di Beautiful, la modella e stilista intreccerà una complicata storyline con Carter Walton (Lawrence Saint-Victor). Con tutta probabilità, la Avant finirà con il creare un triangolo amoroso con Rick e il Walton.

Maya verrà interrogata anche dal detective Alex Sanchez, alla ricerca della prova chiave per incastrare il perfido Thomas, ancora impunito per morte di Emma Barber. A complicare le cose, ci penserà anche l’intervento di Steffy, ora in una posizione difficile. Se da una parte deve difendere Thomas, dall’altra non può dimenticare tutto il dolore che ha causato.

Gli spoiler di Beautiful promettono che la coppia formata da Maya e Rick, rimasta sempre un po’ in sordina, sarà determinata a riscattarsi e a restare a lungo a Los Angeles. Nel frattempo, Flo sarà riuscita ad uscire di prigione grazie all’intervento di Ridge, disposto a mentire pur di coprire suo figlio e depistare le indagini di Sanchez. Quando la Fulton sarà di nuovo una donna libera, Wyatt non potrà fare a meno di starle accanto, facendo infuriare Sally, che sperava invece in un cambio di direzione.

La famiglia Logan nella disperazione

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, ci sarà un altro dramma che colpirà la famiglia Logan. Katie inizierà ad accusare una strana stanchezza e, dopo l’ennesimo svenimento, verrà portata in ospedale. I medici faranno tutte le analisi e si verrà a sapere che Katie ha avuto un collasso renale. Bill si stringerà a lei cercando di darle conforto, ma questa volta la Logan sarà certa di non farcela.

Il medico che prenderà in cura Katie non avrà affatto notizie confortanti. La giovane donna può salvarsi solo con un trapianto di rene. Tuttavia, Shauna avrà un’idea che potrebbe risolvere le cose. Dato che si scoprirà che anche Flo è una Logan, proporrà alla figlia di donare il rene alla povera Katie. Ci sarà il lieto fine? Non resta che attendere le prossime puntate dell’amata soap opera Beautiful, in onda da ormai vent’anni sugli schermi italiani.