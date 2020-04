Gabriel Garko esce allo scoperto: dedica speciale alla sua dolce metà (FOTO)

Gabriel Garko come del resto tutti è rinchiuso nella sua abitazione a Zagarolo. Dopo la fine della relazione con Adua del Vesco, l’attore è tornato al centro dell’attenzione mediatica per la sua particolare amicizia con Gabriele Rossi.

Da mesi, infatti, si è parlato tanto di una presunta sua omosessualità tra l’altro mai confermata dallo stesso attore. Nelle ultime settimane invece è stato beccato accanto alla ex moglie di Roul Bova, ma anche in questo caso non c’è mai stata conferma del flirt. Di sicuro, però, Gabriel Garko ha il suo cuore occupato e lo dimostra anche uno scatto da lui postato poche ore fa sui social.

Gabriel Garko fa una dedica speciale sui social

Gabriel Garko proprio poche ore fa ha postato alcuni video stories che lo ritraggono il dolce compagnia. Su Instagram si è immortalato insieme ai suoi animali, ovvero il suo cane e i gatti. In questi giorni di quarantena sembrano gli unici amici a tenergli compagnia ma una strana foto dimostra che qualcun altro gli manca.

Infatti, ha pubblicato l’immagine della luna che nella serata dell’8 aprile si è avvicinata molto di più alla terra e di conseguenza ha regalato un’immagine spettacolare. Immortalando il momento esatto, Gabriel Garko ha cerchiato la luna in un cuore scrivendo accanto: “dedico questa luna speciale con un cuore speciale”. A chi sarà rivolta questa dedica? (Continua dopo il post)

Chi è la fiamma dell’attore

L’ultima apparizione televisiva di Gabriel Garko risale a pochi mesi fa, nel salotto di Barbara D’Urso a Live non è la D’Urso. L’attore, in occasione dell’uscita della sua autobiografia “Andata e Ritorno” è stato intervistato dalla conduttrice e ha raccontato alcuni retroscena intimi sul suo privato. Il protagonista de L’onore e il Rispetto si è detto felicemente innamorato, ma non ha mai svelato il nome la persona che gli ha rubato il cuore.

In tanti sono convinti che Garko sia gay e non vuole ammetterlo. Come già detto in precedenza da mesi ormai si parla di un flirt con Gabriele Rossi ma poche settimane fa è stato beccato accanto ad una famosa donna dello spettacolo,Ana Bettz.