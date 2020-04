Gigi D’Alessio, dopo la separazione da Anna Tatangelo sbotta così: “Passo le giornate a fare…”

Gigi D’Alessio vuole riconquistare la sua ex Anna Tatangelo?

Nelle ultime ore sul web si è diffusa a macchia d’olio la notizia di un possibile ritorno di fiamma tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Si dice che il cantautore napoletano non si sia rassegnato alla separazione dall’artista di Sora, quindi sia pronto a riconquistarla. Sarà la verità?

Nel frattempo il professionista sta trascorrendo la quarantena per Covid-19 nella sua villa romana insieme ai suoi tre figli, mentre il piccolo Andrea di 10 anni è con la madre. Qualche giorno fa D’Alessio è stato ospite attraverso Skype a La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano parlando di come sta trascorrendo questo isolamento ed esibendosi col brano ‘Non mollare mai’.

Gigi D’Alessio: ecco cosa fa tutti i giorni durante la quarantena

Intervenuto a La vita in diretta attraverso una videochiamata, Gigi D’Alessio a Lorella Cuccarini ha confessato di essere a casa come tutti gli italiani e addirittura ne sta scoprendo il piacere. Il cantautore partenopeo passa le giornate guardando le serie televisive, perché almeno questa ultime fanno trascorrere del tempo e non se ne accorge nemmeno.

Inoltre l’ex compagno di Anna Tatangelo si informa attraverso i tg e cercando notizie sperando di leggerne di positive in questi giorni di pandemia da Coronavirus. Poi il professionista ha concluso il suo intervento con un augurio.

L’augurio del cantautore napoletano a La vita in diretta

Durante la chiacchierata con Lorella Cuccarini a La vita in diretta, Gigi D’Alessio ha confessato che quasi tutti i giorni i fan gli inviano delle clip realizzate sui balconi dove gli italiani cantano il suo celebre brano ‘Non mollare mai’. Ovviamente questa iniziativa gli fa molto piacere e nello stesso tempo lo fa commuovere.

Il suo intervento al contenitore pomeridiano di Rai Uno lo ha concluso così: “Credo che tutti abbiamo capito che la bellezza della vita è fatta di piccole cose che apprezziamo solo quando le perdiamo. Regaliamo veri abbracci quando potremo ricominciare a rivederci tutti dal vivo”.