Meghan Markle, stravolge il suo look dice addio alla sua chioma (FOTO)

La bella Meghan Markle si sbarazza della sua chioma fluente e setosa, la duchessa di Sussex ha stravolto il suo look, ma si tratta solo di un fotomontaggio!

La duchessa di Sussex, ovvero Meghan Markle, ha sempre affascinato tutti con la sua chioma lunga e fluente. Ma adesso ha voluto cambiare e ha stravolto il suo look rinunciando ai suoi capelli. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, visto che anche lei ci teneva tanto. La sua folta capigliatura è stata sempre un suo punto di forza, quindi avervi rinunciato ha sorpreso tutti.

Sembra che la duchessa abbia anche rinunciato ai consigli di George Northwood, suo famoso haistylist. Qualche giorno fa l’haistylist consigliava come mantenere bella la chioma lunga durante la quarantena. Ma quindi la Markle ha davvero tagliato i capelli? Beh, assolutamente no, si tratta solo di un fotomontaggio creato con photoshop e pubblicato sul profilo Instagram di HeyReilly.

Meghan Markle il nuovo look è solo un fotomontaggio

A stravolgere il look della Markle è stato quindi HeyReilly, che si è divertito con il photoshop e ha proposto una versione inedita della duchessa. Ovviamente nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Megan con questo nuovo look, e infatti si tratta di un fotomontaggio. Tuttavia, è innegabile che anche con questo nuovo hairstyle la duchessa del Sussex sia lo stesso bellissima. Invece, ad avere qualche problema è il marito.

Harry ha infatti avuto problemi tricologici e la chierica si allarga ancora rispetto a prima. Il fotomontaggio creato dall’account HeyReilly ha gettato una ventata di divertimento sulla coppia. Ma l’account si è divertito a stravolgere anche il look dei duchi di Cambridge, Kate e William. Infatti, durante il loro viaggio in Irlanda ha fatto diventare il principe in una specie di quadrifoglio vivente. ( Continua dopo la foto)

La Markle bellissima nella versione proposta dall’account

Anche i ritratti con il photoshop della regina Elisabetta II sono molto divertenti. La regina è stata ritratta con una acconciatura cotonata e che ricorda lo stile della regina Maria Antonietta. Molto bella è anche con i capelli tinti con i colori della bandiera italiana. Nel fotomontaggio aveva anche la spilla sul petto accanto alla Union Jack e per completare ha messo gli hashtag #staystrong #italy #love #you.

Le foto in photoshop sono un’ottima occasione per sorridere in questo periodo di quarantena che sta vivendo il mondo intero. La quarantena per il virus sembra aver stravolto le vite di tutti.