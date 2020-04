Paola Di Benedetto risponde ai commenti fatti da Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia sul suo fisico

Paola ha replicato a quello che hanno detto di lei Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia. Ecco come ha preso i commenti sul suo fisico la vincitrice del GF Vip

GF Vip: Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia contro Paola Di Benedetto

In questi giorni c’è stata grande polemica per una diretta Instagram tra Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno parlato di Paola Di Benedetto in modo non molto carino. Prima l’hanno paragonata ad un mobiletto dei gioielli (come a dire che è anonima), poi a una pianta grassa. Infine, si sono messe a ridere a crepapelle dicendo di quanto si è ingrassata nella Casa.

Questi commenti non sono piaciuti affatto agli utenti del web. Come si fa a ridere parlando del fisico di una persona? Molti hanno tirato in ballo il body shaming, così come il fidanzato di Paola, Federico Rossi.

Paola replica ai commenti

La sera dopo la finale del Grande Fratello Vip Paola ha fatto una diretta Instagram con tutti i suoi fan. Molti le hanno chiesto di commentare quello che è successo con Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia. Lei, però, ha detto che non c’era molto da commentare. Con loro in Casa aveva un bel rapporto, di rispetto. Con loro si è divertita molto, poi non sarebbero diventate migliori amiche ma “le cose sono andate così”. Per lei quello che è stato detto sul suo conto sono chiacchiere, “commenti che lasciano il tempo che trovano e valgono quel che valgono”.

La vittoria inaspettata

Gli scommettitori avevano messo Paola Di Benedetto alla fine della classifica. Insomma, non credevano che potesse avere qualche possibilità di vincere la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Molti l’hanno definita anonima, che non ha creato dinamiche (a parte lo scontro con Zequila). Tuttavia, in tv nel daytime non si vede proprio tutto.

Paola ha regalato dei bei momenti al reality, fatti di scherzi, di spensieratezza, soprattutto all’inizio. Poi momenti di sconforto, di confidenze sulla famiglia, sulle sue paure, su tutto quello che può riguardare una ragazza così giovane.

In molti credono che abbia avuto il sostegno al televoto di tutte “le bimbe” di Benji e Fede, ma alla fine ha fatto un gesto davvero molto bello. Nonostante la promessa ad Alfonso Signorini di devolvere la metà del montepremi alla protezione civile, Paola ha deciso di devolverlo interamente in beneficienza.