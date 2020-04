Uomini e Donne torna in onda: ecco la data, brutto crollo di ascolti

Sul sito Dagospia è appena spuntata una novità molto interessante in merito a Uomini e Donne e al fatto che tornerà in onda molto presto. A sganciare questo spiffero era già stata la caporedattrice Raffaella Mennoia. La donna, però, aveva ammesso di non potersi sbilanciare oltre altrimenti sarebbe stata licenziata.

Ad ogni modo, a fare un po’ più di chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Giuseppe Candela. A quanto pare, infatti, il programma potrebbe tornare, molto probabilmente, il 20 aprile. Ma cosa avrà spinto Mediaset a prendere questa decisione nonostante l’emergenza sanitaria ancora in atto?

Lo spiffero sul ritorno in onda di Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne possono stare tranquilli, il talk show tornerà in onda molto presto. Se fino a questo momento, però, ci sono state delle forti incertezze in merito alla data, adesso la situazione sembra essere un po’ più chiara. A partire dal 20 aprile ci sarà, quasi certamente, il ritorno del programma. Naturalmente non vi è una certezza assoluta, ma la cosa è fortemente quotata.

Mediaset, infatti, ha riscontrato dei grossi problemi in termini di ascolti nei pomeriggi di Canale 5 senza il programma della De Filippi. Di questa situazione ne hanno risentito anche le soap opera, che hanno visto anch’esse crollare vertiginosamente il numero di telespettatori. Per tale ragione, il direttore dell’azienda ha deciso di far tornare, in qualche modo possibile, le cose alla normalità.

Come tornerà e i motivi della ripresa

Uomini e Donne, però, tornerà in onda in un modo tutto diverso. Si tratterà di una versione mai vista prima di cui ci ha accennato qualcosa la Mennoia. Stando a quanto trapelato, sembra che il tutto si incentrerà su Gemma Galgani e Giovanna Abate. La caporedattrice, infatti, aveva esortato chiunque fosse interessato a corteggiarle a farsi avanti mandando la propria candidatura.

Ma le due dame saranno presenti in studio? Se per l’Abate non ci sarebbero grossi problemi dato che è di Roma, per la Galgani ci sarebbero sicuramente grosse difficoltà. Per tale ragione, è molto più probabile pensare ad una versione da remoto. In ogni caso, l’attesa sta per terminare, non ci resta che aspettare altri dieci giorni per scoprire tutta la verità.