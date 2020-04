Maria De Filippi stupirà tutti con il nuovo format di Uomini e Donne

Maria De Filippi stupisce il suo pubblico con un format completamente innovativo di Uomini e Donne

Maria De Filippi ancora una volta vuole stupire il suo pubblico e lo farà attraverso un nuovo format di Uomini e Donne. Così come promesso, la conduttrice di casa Mediaset ha fatto sapere che molto presto potrebbe arrivare una soluzione completamente innovativa del programma di Canale 5.

Il Dating Show più seguito d’Italia, potrebbe arrivare ad una svolta. Secondo quanto emerge, il programma potrebbe ricominciare a breve. Dopo il blocco dovuto alla diffusione del contagio da Coronavirus, sarebbe possibile così cercare di garantire la prosecuzione del lavoro.

Insieme all’autrice Raffaella Mennoia, Maria starebbe lavorando ad un nuovo progetto così, come già annunciato direttamente dal Social, Instagram, del programma. La conduzione del programma potrebbe arrivare molto presto per la gioia di tutti i seguaci e di tutti i fans.

Maria De Filippi e il nuovo format di Uomini e Donne

Secondo le ultime indiscrezioni quindi potrebbe ricominciare a breve la trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Quello che è certo, anche se non è stata ancora pubblicata una data, è che arriverà sicuramente un modo per andare avanti con la trasmissione.

Il Dating show potrebbe tornare con un Format chiamato “Stare vicini da lontani”. Tronisti, Cavalieri e Dame, troverebbero un modo per comunicare nonostante la distanza. Sembra che la conduttrice abbia davvero pensato a tutto, anche se solo nei prossimi giorni arriveranno delle risposte in questo senso. A breve uscirà la promozione ufficiale del programma del suo nuovo formato.

Le indiscrezioni sulla data di uscita

Tra le indiscrezioni trapelate in merito al nuovo Format di Uomini e Donne, vi è il fatto che saranno ancora presenti le protagoniste Gemma Galgani e Giovanna Abate. Inoltre, sarà garantito il rispetto di tutte le norme previste nell’ambito del stop alla diffusione del contagio da Coronavirus.

Maria De Filippi poi, spiega anche che i telespettatori dovranno aspettare davvero molto poco, probabilmente al massimo il 20 aprile per poter finalmente vedere le storie e gli intrecci amorosi dei protagonisti della trasmissione.

Quello che è certo è che queste trasmissione farà compagnia agli italiani costretti a stare in casa in un momento così particolare della loro vita punto del resto, Uomini e Donne rappresenta senza ombra di dubbio, uno dei programmi più amati dagli italiani, dalle donne…ma non solo.