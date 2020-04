Adriana Volpe rivelazione choc su Denver “Se avessi avuto 25 anni di meno”

Adriana Volpe, tanto affetto per Andrea Denver

Adriana Volpe è uscita dalla casa del Grande Fratello circa 3 settimane prima della finale, non è riuscita a godersi tutto il percorso nella casa più spiata d’Italia a causa di motivazioni importanti, serie e gravi che hanno a che fare con la sua famiglia.

Proprio qualche settimana fa Infatti è venuto a mancare il suocero, morto a causa del coronavirus. Durante la sua convivenza con i ragazzi in casa, la conduttrice Rai ha saputo che il suocero stava male, piano piano si è aggravato finché è morto. Ovviamente la donna ha deciso di uscire per andare al fianco del marito Roberto Parli. Uscire dalla porta rossa per lei è stato un atto di grande sofferenza, Ma sapeva bene di non poter fare altro.

Ciò che l’ha fatta soffrire tantissimo è stato dover salutare di fretta tutti i suoi amici, in particolar modo Andrea Denver. Con il ragazzo Infatti Adriana ha legato parecchio, tanto da litigare con il marito. Chiunque pensava tra i due stesse nascendo qualcosa e forse gli amanti del gossip non si sbagliavano poi così tanto.

Adriana Volpe è Giulia Salemi in diretta su Instagram

Adriana Volpe ha fatto una diretta Instagram con Giulia Salemi, ex fidanzata di Francesco Monte. In diretta ha risposto a delle domande della showgirl. Quest’ultima le ha chiesto cosa provava o prova per Denver.Adriana ha risposto di avere sempre pensato di lui che fosse un ragazzo di altri tempi. Maturo, socievole, educato, rispettoso, il massimo che ogni ragazza possa desiderare.

Lui l’ha corteggiata pur sapendo di non poter ottenere molto da parte sua. Le ha più volte detto che se avesse avuto 25 anni in meno, non fosse stata sposata e non avesse avuto figli, probabilmente avrebbe fatto qualche tentativo in più. Essendo però un ragazzo rispettoso non c’ha mai provato realmente. Adriana non nasconde che queste parole per lei sono state importanti, perché ad una donna sentirsi dire questo fa sempre tanto piacere.

Andrea Denver la pensa ancora, dolci gesti e parole nei confronti di Adriana

Nel frattempo da quando lei è uscita dalla casa, Andrea sembra non averla dimenticata. L’ha Infatti menzionata anche durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Mentre durante la settimana ha baciato una foto creando scalpore. Tutti i suoi coinquilini lo hanno richiamato all’ordine, ricordandogli che Adriana è una donna sposata.

Lui ha però risposto che il bacio Non era in bocca, ma sulla guancia e che in lei ha trovato un vero e proprio punto di riferimento. Non può mentire dicendo che non gli è mancata o non gli manca tutt’ora. Nel frattempo si diceva che Adriana ed il marito si fossero lasciati, a quanto pare non è vero, stanno ancora insieme felici come sempre. Chissà se adesso Adriana e Andrea rimarranno in contatto.