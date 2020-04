Il Paradiso delle signore trama 13 aprile: Angela scopre che Ludovica è incinta di Riccardo

Nella puntata di lunedì 13 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Angela scoprirà che Ludovica aspetta un figlio da Riccardo. Sarà proprio quest’ultimo a fare la drammatica confessione alla sua donna. Umberto, intanto, proverà molto rammarico per l’assenza di Adelaide.

Agnese e Gabriella, invece, saranno costrette a tornare a lavorare insieme. Al grande magazzino, infatti, ci saranno i preparativi per il lancio di un nuovo bikini e ci sarà bisogno di entrambe le professioniste.

Trama 13 aprile: Marta continua a mentire

Marta continuerà a mentire a suo marito in merito alle cure che sta seguendo per la fertilità. L’incontro con Camilla pare abbia rappresentato per lei uno spiraglio di luce, che non può fare a meno di seguire. Ma tutte queste cure e queste bugie porteranno a realizzare il desiderio della dama? Intanto, il direttore del Paradiso delle signore, nella giornata del 13 aprile, sarà rapito dalle notizie inerenti il lancio del primo uomo sulla luna.

In tale episodio, inoltre, assisteremo anche alla presentazione ufficiale di Franco, marito di Paola Galletti. Le Veneri avranno il piacere d’incontrarlo anche se il momento sarà rovinato da una telefonata inaspettata. Nel frattempo, Vittorio ha commissionato alla stilista e alla sarta la realizzazione di un nuovo bikini ispirato alla notizia più in voga del momento, ovvero, lo sbarco sulla luna.

Confronto tra Riccardo e Angela al Paradiso delle signore

Questa situazione, quindi, spingerà Agnese a tornare in atelier a lavorare al fianco di Gabriella. Nonostante l’astio e le divergenze, le due dame dovranno mettere da parte i dissapori e collaborare come una vera squadra. Umberto, invece, sentirà molto la mancanza di Adelaide e deciderà di distrarsi fornendo tutto l’aiuto possibile ai suoi figli.

Infine, nella parte conclusiva dell’episodio del 13 aprile del Paradiso delle signore, vedremo che Riccardo avrà un confronto con Ludovica. Il giovane chiederà alla donna di affidargli il bambino che porta in grembo in modo da prendersene cura insieme ad Angela. La Brancia, però, rifiuterà categoricamente questa opzione. Al Guarnieri junior, quindi, non rimarrà altra scelta che informare Angela delle ultime novità. Come la prenderà la Barbieri? Lo scopriremo molto presto.