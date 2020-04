Perché vanno in onda le repliche di Avanti un altro e non le puntate inedite? La possibile verità

Avanti un altro: il popolo del web protesta contro Mediaset

Da circa un mese, ovvero da quando si è diffusa la pandemia da Covid-19 Mediaset e la Rai hanno rivoluzionato i propri palinsesti. Infatti molte trasmissioni sono state rinviate e altre sospese. E se nella tv di Stato le puntate de L’Eredità di Flavio Insinna le ha esaurite del tutto trasmettendo le repliche, a Canale 5 la situazione è ben differente.

Infatti gli appuntamenti di Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti erano stati registrati con grande anticipo, quindi disponibili ad essere trasmessi. Tuttavia l’editore Pier Silvio Berlusconi ha preferito mandare in onda delle repliche scatenando la rabbia dei telespettatori e anche quella del conduttore romano. Ma per quale motivo si è arrivato a tanto?

La possibile ragione della sospensione delle puntate inedite del game show di Canale 5

Nella pagina Instagram di Avanti un altro qualche giorno fa è stato condiviso un cartello col logo del game show invitando i follower a seguire le repliche e di rimanere a casa. A quel punto molti utenti hanno chiesto quando torneranno in onda con gli episodi inediti. Pronta la risposta della redazione spiegando che non dipende da loro ma dalla rete, quindi Canale 5.

Tra i vari commenti, però, è apparsa anche la possibile spiegazione della sospensione del quiz tv con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Stando a quanto riportato da Italiaoggi c’è stato un campanello di allarme per Mediaset e Sky.

Infatti nel nostro Paese la raccolta pubblicitaria tv è in calo del 40% in marzo, del 40% in aprile, e si punta a un -10% in maggio se si torna alla quasi normalità dal 15 maggio. Le stime parlano di un -15% della tv su tutto il 2020. La raccolta pubblicitaria è calata ecco perché mandano le repliche di Avanti un altro.

Ascolti tv di ieri, giovedì 9 aprile 2020

Nonostante siano repliche, il game show Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurento segna degli ottimi ascolti. Ad esempio nella serata di ieri su Rai Uno la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.622.000 spettatori (12.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.527.000 spettatori (18.8%). Invece su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 2.633.000 spettatori (13%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.373.000 spettatori (18.7%).